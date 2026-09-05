Kiedy Sejm zajmie się ustawami zdrowotnymi? Nowe informacje

RMF24

Najwcześniej w październiku Sejm zajmie się pakietem ustaw zdrowotnych – ustalił dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Ustawy miały być gotowe już we wrześniu.

Po aferze związanej ze Szpitalem Południowym Ministerstwo Zdrowia przygotowało zmiany, które zakładają m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy.

Sejm miał zająć się ustawami już we wrześniu, ale wciąż nie trafiły one pod obrady.

W kancelarii premiera nadal trwa dopracowywanie szczegółów, jeśli chodzi o przepisy zaproponowane przez Ministerstwo Zdrowia – informuje nasz reporter.

Oznacza to, że rząd zajmie się pakietem ustaw za kilka tygodni. Dlatego też przepisy trafią do Sejmu najwcześniej w październiku.

SMS z przypomnieniem przed zabiegiem w szpitalu. Ważne zmiany w NFZ Od 1 października kolejki do zabiegów szpitalnych będą monitorowane centralnie przez NFZ. W życie weszło rozporządzenie w tej sprawie. Regulacja jest częścią zapowiadanych przez szefową MZ zmian w ochronie zdrowia. Co to oznacza dla pacjentów?

Co zawiera pakiet ustaw zdrowotnych?

Jednym z przygotowanych przez MZ dokumentów jest wielowątkowy projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Zawiera zapisy dotyczące m.in. ograniczenia czasu pracy medyków (do wymiaru dwóch etatów), pracy w jednym podmiocie na minimum pół etatu oraz maksymalnego wynagrodzenia za godzinę (240 zł brutto) i maksymalnego wynagrodzenia miesięcznego (do 76 tys. zł brutto). Ponadto m.in. poszerza uprawnienia kontrolne NFZ.

W sierpniu resort poinformował PAP, że do tego projektu podczas konsultacji wpłynęło 530 uwag, zgłosiły je 92 instytucje. W lipcu na Trójstronnym Zespole ds. Ochrony Zdrowia strony pracowników i pracodawców w związku z obszernością projektu wnioskowały o przedłużenie konsultacji publicznych do 30 dni, ale resort pozostał nieugięty i podtrzymał decyzję o 21-dniowych konsultacjach.

Drugi to projekt nowelizacji ustawy o działalności leczniczej. Dotyczy jawności konkursów, które ogłaszają podmioty medyczne mające kontrakt z NFZ, oraz jawności umów, w tym z lekarzami, pielęgniarkami i ratownikami medycznymi na kontraktach.

Dotąd z pakietu zapowiadanych zmian w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenia w sprawie centralnej e-rejestracji, obowiązku raportowania przez szpitale godzin pracy do NFZ oraz centralnego monitorowania przez NFZ kolejek do części zabiegów szpitalnych.