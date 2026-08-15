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Kiedy ruszy remont autostrady A2 Łódź-Warszawa? Ustalenia RMF FM

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 15 sierpnia (08:00)

Do końca wakacji kierowcy nie odczują konsekwencji remontu na autostradzie A2, między Łodzią a Warszawą. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz - utrudnienia związane z pracami remontowymi na tej trasie rozpoczną się później niż planowano, bo na przełomie października i listopada. Pierwotny plan zakładał, że to może wydarzyć się jeszcze w sierpniu.

Kiedy ruszy remont autostrady A2 Łódź-Warszawa? Ustalenia RMF FM
Zdj. poglądowe /Shutterstock

Ta informacja oznacza, że w czasie wyjazdów i powrotów z wakacji w drugiej połowie sierpnia na autostradzie A2 kierowcy będą jeździć cały czas tak jak do tej pory. 

Za to jesienią jezdnia autostrady A2 między węzłem Łódź Północ a węzłem Konotopa ma zostać zwężona do dwóch pasów ruchu w każdą stronę. 

Będzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 70 kilometrów na godzinę i do tego - jak ustalił reporter RMF FM  - pojawi się nowy odcinkowy pomiar prędkości.

Remont jest konieczny 

Drogowcy tłumaczą, że remont jest konieczny. Autostrada musi zostać poszerzona, bo traci przepustowość. Jednego dnia między Łodzią a Warszawą przejeżdża nawet ponad sto tysięcy samochodów. 

Dodatkowo, ma być to jedna z głównych tras dojazdowych do planowanego nowego, największego lotniska w kraju, czyli Portu Polska w Baranowie, między Łodzią a Warszawą. 

Pierwsze samoloty, według założeń rządowego programu, mają lądować tam pod koniec 2032 roku.

Umowa podpisana, czteromiesięczny bufor

Z informacji, które nasz reporter uzyskał w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad wynika, że 26 czerwca podpisana została umowa na remont pierwszego odcinka autostrady A2 Grodzisk Mazowiecki – Konotopa. Projekt czasowej organizacji ruchu jest już opracowany. 

Zgodnie z założeniami dla całej inwestycji wykonawca, który podpisał pierwszą umowę, skoryguje istniejące organizacje ruchu na skrzyżowaniach i węzłach oraz wyznaczy objazdy na potrzeby rozbudowy całej trasy. 

Dlatego przewidzieliśmy czteromiesięczny bufor między pierwszą umową a rozpoczęciem prac na ciągu głównym A2, czyli bezpośrednio na jezdniach autostrady - można przeczytać w odpowiedzi, jaką otrzymał nasz dziennikarz.

Prace przygotowawcze już się rozpoczęły. Pod koniec lipca Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad przekazała wykonawcy plac budowy dla pierwszych sześciu węzłów i skrzyżowań, na których korekty wymagają prac budowlanych (poza jezdnią główną, bez utrudnień dla kierowców). 

Przebudową objęte są:

  • węzeł Wiskitki,
  • węzeł Warszawa Zachód,
  • węzeł Opacz,
  • węzeł Mszczonów Północ,
  • Sochaczew – skrzyżowanie DK92, DK50 i DW705,
  • Sochaczew – skrzyżowanie DK92 i DK50.

W pozostałych dziewięciu lokalizacjach zakres prac ograniczy się do korekt sygnalizacji świetlnej.

Kolejni wykonawcy będą mogli ruszyć z pracami od razu na jezdniach, jak tylko zakończą się prace związane z prawidłowym wyznaczeniem objazdów. 

Do tego czasu drogowcy chcą umowy na pozostałe odcinki, aby wszyscy wykonawcy mogli jednocześnie rozpocząć właściwe prace związane z rozbudową A2.


Źródło: RMF FM
Tagi: Autostrada A2
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