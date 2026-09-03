Kiedy pacjenci dostaną e-karty DiLO? Ustalenia RMF FM

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Dopiero za kilka tygodni pierwsi pacjenci dostaną e-kartę DiLO, czyli Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego - ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Ten ważny dokument właśnie w wersji elektronicznej formalnie został wprowadzony - po wielu miesiącach oczekiwania - nowymi przepisami, które weszły w życie jedenastego sierpnia, czyli ponad trzy tygodnie temu. W praktyce jednak pacjenci wciąż nie dostają e-kart. Wersja elektroniczna miała usprawnić proces diagnozy i leczenia.

To przesunięcie czasowe wynika z tego, że szpitale wciąż przygotowują systemy informatyczne. Jeszcze tych kart nie wystawiamy, ponieważ trwa proces integracji systemów medycznych z systemem gabinet.gov. Prace są zaawansowane. Myślę, że przełom trzeciego i czwartego kwartału, październik, listopad to terminy realne, na razie trwają szkolenia z obsługi e-karty DiLO - opisuje w rozmowie z RMF FM dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii - Państwowego Instytutu Badawczego w Warszawie profesor Beata Jagielska. Ta placówka jest ośrodkiem monitorującym reformę polskiej onkologii i wdrożenie Krajowej Sieci Onkologicznej, której częścią jest właśnie elektroniczna karta DiLO.

Z kolei dyrektor departamentu opieki koordynowanej w Ministerstwie Zdrowia doktor Michał Chrobot tłumaczy w rozmowie z RMF FM, że mechanizm uruchomienia e-karty DiLO okazał się bardzo złożony. Tu chodzi o powiązanie nie jednego a trzech systemów. Chcemy, żeby jeszcze we wrześniu pierwsze placówki wystawiały e-karty. Chcemy zrobić to rozsądnie, bo to jest bardzo duża zmiana w systemie informatycznym, obejmująca trzy systemy: szpitalny, platformę P1 i system NFZ, który będzie płacił za świadczenia w oparciu o e-kartę DiLO. Chcemy zrobić to spokojnie, przetestować w wybranych szpitalach. Pierwsze ośrodki, w których wystawione będą e-karty to Wojewódzkie Centrum Onkologii i Traumatologii imienia Mikołaja Kopernika w Łodzi, Narodowy Instytut Onkologii w Warszawie. Potem będą kolejne kroki - dodaje doktor Chrobot.

Zadanie jest pilne, bo od stycznia - zgodnie z ustawą - karta w wersji elektronicznej ma być podstawowym dokumentem w całej Polsce. Ma ułatwić przekazywanie informacji z dużych szpitali do mniejszych lecznic, które też leczą nowotwory. W ten sposób ma ułatwić leczenie nowotworu jak najbliżej domu pacjenta, cały czas w ramach Krajowej Sieci Onkologicznej.