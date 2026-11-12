Kiedy decyzja w sprawie stałej bazy USA w Polsce? Padła konkretna data

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister obrony Paweł Zalewski wrócili w czwartek z Waszyngtonu. We wtorek spotkali się z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem.
Jednym z głównych tematów rozmów była stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Po spotkaniu Kosiniak-Kamysz przekonywał, że Pentagon dał „zielone światło” dla powstania stałej bazy USA w naszym kraju.
Z tego, co my usłyszeliśmy w Pentagonie, pierwsze dni grudnia, 3-4 grudnia powinny być tą datą, kiedy prezydent Donald Trump pochyli się nad tym dokumentem – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka w TVN24.
Wiceszefowa MON została także zapytana o możliwą lokalizację przyszłej bazy. Nie ujawniła szczegółów, zaznaczając jednak, że wybór konkretnego miejsca jest już bliski.
Polska zachodnia i nic więcej nie powiem – odpowiedziała.
Przegląd sił USA w Europie
W Stanach Zjednoczonych trwa sześciomiesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Ma zakończyć się pod koniec roku.
Według dotychczasowych doniesień decyzje Pentagonu mogą w największym stopniu dotyczyć amerykańskich wojsk stacjonujących w Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii. Część sił może zostać przesunięta na wschodnią flankę NATO.
W ramach tego przeglądu może zapaść również decyzja o utworzeniu w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk lądowych.