Kiedy decyzja w sprawie stałej bazy USA w Polsce? Padła konkretna data

RMF24

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Decyzja dotycząca utworzenia stałej bazy amerykańskiej w Polsce może zapaść 3 lub 4 grudnia – poinformowała w czwartek wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jak dodała, ostateczny dokument ma trafić do prezydenta USA Donalda Trumpa.

Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz oraz wiceminister obrony Paweł Zalewski wrócili w czwartek z Waszyngtonu. We wtorek spotkali się z sekretarzem obrony USA Pete'em Hegsethem.

Jednym z głównych tematów rozmów była stała obecność amerykańskich żołnierzy w Polsce. Po spotkaniu Kosiniak-Kamysz przekonywał, że Pentagon dał „zielone światło” dla powstania stałej bazy USA w naszym kraju.

Z tego, co my usłyszeliśmy w Pentagonie, pierwsze dni grudnia, 3-4 grudnia powinny być tą datą, kiedy prezydent Donald Trump pochyli się nad tym dokumentem – powiedziała Sobkowiak-Czarnecka w TVN24.

Wiceszefowa MON została także zapytana o możliwą lokalizację przyszłej bazy. Nie ujawniła szczegółów, zaznaczając jednak, że wybór konkretnego miejsca jest już bliski.

Polska zachodnia i nic więcej nie powiem – odpowiedziała.

Przegląd sił USA w Europie

W Stanach Zjednoczonych trwa sześciomiesięczny przegląd amerykańskiej obecności wojskowej w Europie. Ma zakończyć się pod koniec roku.

Według dotychczasowych doniesień decyzje Pentagonu mogą w największym stopniu dotyczyć amerykańskich wojsk stacjonujących w Niemczech, we Włoszech i Hiszpanii. Część sił może zostać przesunięta na wschodnią flankę NATO.

W ramach tego przeglądu może zapaść również decyzja o utworzeniu w Polsce stałej bazy amerykańskich wojsk lądowych.