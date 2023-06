Wprowadzenie pakietu bezpłatnych leków dla kolejnych grup będzie jednym z tematów zaplanowanego na jutro posiedzenia Rady Ministrów. Wybrane leki za darmo mają dostać dzieci i osoby, które skończyły 65 lat.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Projekt ustawy o bezpłatnych lekach dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, którzy ukończyli 65 lat będzie dyskutowany w czasie wtorkowego posiedzenia rządu - poinformował w poniedziałek na konferencji rzecznik rządu Piotr Müller. Jak zaznaczył, nie ma jeszcze decyzji, czy jutro będzie on przyjęty przez rząd.

W niedzielę minął dokładnie miesiąc od kiedy padła ta wyborcza obietnica PiS-u.

Jak informuje reporter RMF FM kolejne grupy maja zyskać prawo do pakietu bezpłatnych leków najwcześniej od września. Równie prawdopodobne jest jednak to, że wydarzy się to dopiero jesienią albo nawet w styczniu.

Według rzecznika rządu Piotra Müllera, we wtorek może ruszyć długa formalna droga tego projektu.

Tej decyzji jeszcze nie ma, jeśli chodzi o finalne przyjęcie tego projektu, w tej chwili trwa dyskusja o ostatecznym kształcie listy, czy jutro takie rozstrzygnięcie będzie - tego formalnie nie wiadomo - mówił rzecznik.

Z naszych informacji wynika, że w pakiecie wybranych bezpłatnych leków mogą znaleźć się szczepionki przeciwko grypie oraz preparaty, które są na liście refundacyjnej, czyli także te, do których teraz pacjenci muszą częściowo dopłacać.