Specjalny zespół ekspertów powołany przez Krajowe Biuro Wyborcze ma ocenić żądania Poczty Polskiej dotyczące nieprzeprowadzonych wyborów korespondencyjnych z 10 maja – dowiedział się reporter RMF FM. Według szacunków chodzi o około 70 milionów złotych, choć wniosku poczty w tej sprawie nadal nie ma.

Wybory prezydenckie 10 maja 2020 roku miały mieć formułę korespondencyjną - ostatecznie jednak nie odbyły się. Poczta Polska na polecenie premiera zajmowała się jednak ich organizacją - wydrukowała m.in. miliony pakietów wyborczych, które miały trafić do skrzynek pocztowych Polaków. 15 września Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił decyzję premiera o organizacji tych wyborów, jak stwierdził "rażąco narusza ona prawo, została wydana bezpodstawnie".

Pod koniec sierpnia prezydent podpisał ustawę, w myśl której Poczta Polska ma dostać zwrot kosztów poniesionych w związku z organizacją wyborów kopertowych. W ustawie napisano, że "rekompensata jest udzielana z części budżetu państwa, której dysponentem jest Szef Krajowego Biura Wyborczego". To oznacza, że właśnie KBW będzie musiało zająć się roszczeniami poczty.

Wniosek do oceny

Krajowe Biuro Wyborcze nie zamierza jednak po prostu wypłacić Poczcie Polskiej kwoty, którą ta zażąda - według wstępnych, nieoficjalnych szacunków to ok. 70 milionów złotych. Biuro powoła specjalny zespół ekspertów, którzy ocenią roszczenia poczty - sprawdzą czy wszystkie żądania są zgodne z przepisami i czy poczta powinna dostać pieniądze za wszystko, co znajdzie się we wniosku. Wiadomo, że KBW musi zatrudnić dodatkowych, zewnętrznych biegłych do oceny wniosku, ponieważ nie ma w zespole specjalistów w tym zakresie.

Na razie sprawa stoi jednak w miejscu, bo wniosku Poczty Polskiej... nadal nie ma. Nie wpłynął on do KBW, które - choć się do tego przygotowuje - na razie nie ma czego oceniać. Biuro prasowe poczty pytane o sprawę odpowiada jedynie lakonicznie - Poczta Polska podjęła kroki prawne w celu skorzystania z rekompensaty i pozyskania środków pieniężnych. Szczegóły stanowią tajemnicę prawnie chronioną - czytamy w odpowiedzi na pytania przesłane przez RMF FM.