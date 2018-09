Krzysztof Wielicki, piąty człowiek, który zdobył Koronę Himalajów i Karakorum, oraz całkowicie sparaliżowany, oddychający za pomocą respiratora Janusz Świtaj, wspólnie zaatakują "K2". Wyprawa odbędzie się już dzisiaj!

Kopiec Kościuszki prawie jak K2 / Materiały prasowe

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" pierwszą wyprawę na "K2" zorganizowała w 2012 roku. Wtedy szczyt zdobyło osiem osób z niepełnosprawnościami, a grupą kierował Janusz Świtaj. Tegoroczna wyprawa będzie większa - do wejścia na szczyt przygotowuje się piętnaście osób niepełnosprawnych oraz wybitni himalaiści: Kinga Baranowska, Ryszard Pawłowski i Krzysztof Wielicki. Wyprawa otworzy jubileusz obchodów 15-lecia działalności Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko", która została zarejestrowana 26 września 2003 roku.

Każdy ma swoje K2

Na K2, drugi co do wysokości szczyt świata, Krzysztof Wielicki i Ryszard Pawłowski wspięli się w 1996 roku Kinga Baranowska, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników i pierwsza Polka na trzech z nich, dwukrotnie podejmowała próbę podboju K2. Teraz trójka himalaistów pomoże osobom z niepełnosprawnościami wejść na szczególne "K2", czyli krakowski Kopiec Kościuszki.

Janusz Świtaj, który zdobył Kopiec w 2012 roku, mówił: Dla zdrowej osoby wysokość Kopca być może wydaje się czymś śmiesznym, ale dla kogoś, kto jest całkowicie sparaliżowany i zależny od respiratora, to wyczyn. Jestem podekscytowany i szczęśliwy.

Pytany przez dziennikarzy, czy planuje "prawdziwie K2", odpowiedział: Dla mnie to jest prawdziwe K2.

15 osób na 15 lat Fundacji Anny Dymnej "Mimo Wszystko"

Do udziału w wyprawie zaprosiliśmy 15 osób z niepełnosprawnościami. Wśród nich są m.in. poruszający się na wózkach Agnieszka i Grzegorz Sajnajowie, Mirosław Pawłowski i Michał Ziomek, a także osoby niepełnosprawne intelektualnie. "K2" będą też zdobywać przyjaciele fundacji, wśród nich znajdzie się Krzysztof Globisz.

Każdy z uczestników tej wyprawy jest żywą opowieścią o 15 latach działalności fundacji. Janusz Świtaj to nasz pracownik. Michał Ziomek zwyciężył w 9. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki. Na rzecz Krzysztofa Globisza zorganizowaliśmy jeden z naszych dorocznych koncertów charytatywnych w Filharmonii Krakowskiej. Osoby z niepełnosprawnościami intelektualnymi to podopieczni z wybudowanych przez nas ośrodków terapeutyczno-rehabilitacyjnych w podkrakowskich Radwanowicach i nadmorskim Lubiatowie.

Idea wyprawy

Anna Dymna, tworząc projekt, chce pokazać, że osoby takie jak Janusz Świtaj mają swoje marzenia i potrzeby. Aktorka mówi: Dla nich to ogromne przeżycie. Nie umiemy sobie wyobrazić, jak ktoś cały czas leży, nie wychodzi z domu, a nagle wspina się na Kopiec Kościuszki. A to są ludzie tacy jak my, chcą wyjść na spacer, zobaczyć niebo, nawet zachmurzone.

Krzysztof Wielicki twierdzi: W zespole świadomość, że nie tylko mi jest ciężko, że kolega tak samo cierpi, stanowi psychiczną kotwicę. Wysiłek jest niejako dzielony na kilka osób. Kiedy zagrożenie wynosi sto, to jedna osoba odczuwa zagrożenie o takiej właśnie mocy, natomiast gdy są trzy osoby, subiektywnie dzieli się ono na trzy. W tym względzie trzymanie się razem w górach ma głęboki sens.

Fundacja Anny Dymnej "Mimo Wszystko" od 15 lat pokazuje, że trzymanie się razem ma głęboki sens nieustanie - nie tylko w górach.

Planowany przebieg wyprawy

Dziś o godz. 12 rozpocznie się wielka wyprawa na "K2". Zostanie podzielona na dwa etapy: w pierwszym Krzysztof Wielicki i Janusz Świat wyruszą założyć dwa obozy przejściowe (w praktyce będą to flagi Fundacji i ew. flagi sponsorów projektu). Zejdą do bazy (symboliczne zejście po tych, którzy potrzebują pomocy) i wspólnie będą piąć się w górę, aż do ataku szczytowego. Po zdobyciu szczytu, bohaterowie wyprawy zostaną uhonorowani pamiątkowymi medalami, a wydarzenie uświetni występ zaprzyjaźnionego z fundacją zespołu "Carrantuohill". Wsparcie dla osób niepełnosprawnych w trakcie drogi zapewnią himalaiści, wolontariusze i ratownicy GORP. Wyprawa zostanie zabezpieczona medycznie.