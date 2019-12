Awantura w sądzie okręgowym w Katowicach. O 11 sąd miał ogłosić wyrok dla Romana S., byłego członka plutonu specjalnego ZOMO, oskarżonego o strzelanie do górników w kopalni "Wujek" w grudniu 1981 r. Od milicyjnych kul zginęło wtedy dziewięciu protestujących górników, a 21 zostało rannych. Decyzji sędziów jednak nie poznamy, bo posiedzenie zakłóciła grupa związana z działaczem opozycji w PRL-u Adamem Słomką.

Adam Słomka i osoby związane z KPN-Niezłomni, protestują na sali Sądu Okręgowego w Katowicach / Andrzej Grygiel / PAP

Do sądu przyszła grupa ok. 25-30 osób związanych ze środowiskiem Adama Słomki - działacza opozycji w PRL-u. Z okrzykami "precz z komuną" nie dopuścili oni do ogłoszenia wyroku.

Skład sędziowski opuścił salę. Wezwana została straż.

Prokuratur zażądał dla niego 10 lat więzienia. Obrona wniosła o jego uniewinnienie.





Roman S. strzelał do górników

Posiadający niemiecki obywatelstwo Roman S. był ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania. Został zatrzymany 17 maja w Chorwacji.

11 czerwca Roman S. usłyszał zarzut w katowickim IPN, a dzień później został aresztowany.

"Został oskarżony o popełnienie zbrodni komunistycznych, stanowiących jednocześnie zbrodnie przeciwko ludzkości" - informował wówczas IPN.

"W dniu 16 grudnia 1981 r. w Katowicach, będąc funkcjonariuszem państwa komunistycznego, (...) członkiem plutonu specjalnego Pułku Manewrowego KW MO w Katowicach, działając wspólnie z innymi członkami tego plutonu, dopuścił się zbrodni komunistycznej stanowiącej zbrodnię przeciwko ludzkości, polegającej na stosowaniu represji i naruszaniu praw człowieka w ten sposób, że wziął udział w pobiciu strajkujących górników kopalni "Wujek" i użył niebezpiecznego narzędzia w postaci broni palnej, oddając strzały w kierunku wyżej wymienionej grupy osób, narażając je na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia" - czytamy w akcie oskarżenia.

W wyniku pacyfikacji strajkującej kopalni przez siły milicyjne śmierć poniosło 9 osób, a 21 osób doznało obrażeń ciała. W ocenie IPN, stanowiło to "poważne prześladowania z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy polityczno-społecznej, która sprzeciwiła się bezprawnemu wprowadzeniu stanu wojennego oraz pozbawieniu podstawowych praw i wolności obywatelskich".