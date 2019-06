​Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Katarzyna Lubnauer. Przewodniczącą Nowoczesnej zapytamy o weekendową decyzję jej partii o przystąpieniu do klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej. Komentatorzy zauważają, że to może być pierwszy krok to połączenia obu tych partii przed wyborami na jesieni. Czy rzeczywiście taki scenariusz może się sprawdzić?

REKLAMA