KAS: Nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na ponad 120 mld zł

KAS przekazała, że kontrolą objęto 191 podmiotów. Wśród nich znalazły się m.in. 17 ministerstw, 78 fundacji, 29 stowarzyszeń, osiem państwowych osób prawnych, dziewięć urzędów i organów celnych, trzy agencje wykonawcze oraz pięć spółek celowych.
W związku z ustaleniami audytowymi do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych trafiły 133 zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
Skarbówka wskazała, że stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. zasad przyznawania i rozliczania dotacji oraz innej pomocy publicznej. Zastrzeżenia obejmowały również wydatkowanie pieniędzy niezgodnie z planami finansowymi lub przeznaczeniem.
KAS wymieniła także m.in.:
- nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych i podmiotów na określone potrzeby;
- wykorzystanie rezerw budżetowych niezgodnie z warunkami ich stosowania;
- działania bez podstawy prawnej lub tworzenie przepisów na określone potrzeby;
- niegospodarne wydatkowanie środków publicznych;
- brak zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.
Zawiadomienie dotyczące KRRiT
W przedstawionym przez KAS zestawieniu zawiadomień znalazła się m.in. sprawa dotycząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Według skarbówki w październiku 2026 roku stwierdzono możliwość działania na szkodę interesu publicznego.
KAS zarzuca niedopełnienie obowiązków w związku ze zwłoką wobec nadawców radiowych i telewizyjnych, którzy mieli zalegać z opłatami za udzielenie koncesji. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.
Zastrzeżenia dotyczą także przekroczenia uprawnień przez podjęcie decyzji o sfinansowaniu części wydatków ze środków publicznych na rzecz usługobiorców. Kwota wskazana w tym zawiadomieniu wynosi blisko 4,7 mln zł.
KAS podkreśla, że zawiadomienia dotyczą podejrzeń i nie przesądzają o odpowiedzialności karnej osób lub instytucji objętych postępowaniami.