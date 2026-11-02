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KAS: Nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na ponad 120 mld zł

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 2 listopada (17:26)

Krajowa Administracja Skarbowa wykryła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków publicznych na kwotę przekraczającą 120 mld zł – poinformowano w poniedziałek. Do prokuratury skierowano 263 zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa, dotyczące łącznie ponad 106 mld zł.

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KAS: Nieprawidłowości w wydatkowaniu publicznych pieniędzy na ponad 120 mld zł
Wiceminister finansów, szef KAS Marcin Łoboda (fot. Leszek Szymański) /PAP

KAS przekazała, że kontrolą objęto 191 podmiotów. Wśród nich znalazły się m.in. 17 ministerstw, 78 fundacji, 29 stowarzyszeń, osiem państwowych osób prawnych, dziewięć urzędów i organów celnych, trzy agencje wykonawcze oraz pięć spółek celowych.

W związku z ustaleniami audytowymi do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych trafiły 133 zawiadomienia o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.

Skarbówka wskazała, że stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły m.in. zasad przyznawania i rozliczania dotacji oraz innej pomocy publicznej. Zastrzeżenia obejmowały również wydatkowanie pieniędzy niezgodnie z planami finansowymi lub przeznaczeniem.

KAS wymieniła także m.in.:

  • nieuzasadnione ekonomicznie tworzenie instytucji publicznych i podmiotów na określone potrzeby;
  • wykorzystanie rezerw budżetowych niezgodnie z warunkami ich stosowania;
  • działania bez podstawy prawnej lub tworzenie przepisów na określone potrzeby;
  • niegospodarne wydatkowanie środków publicznych;
  • brak zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa.

Zawiadomienie dotyczące KRRiT

W przedstawionym przez KAS zestawieniu zawiadomień znalazła się m.in. sprawa dotycząca Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Według skarbówki w październiku 2026 roku stwierdzono możliwość działania na szkodę interesu publicznego.

KAS zarzuca niedopełnienie obowiązków w związku ze zwłoką wobec nadawców radiowych i telewizyjnych, którzy mieli zalegać z opłatami za udzielenie koncesji. Opłaty te stanowią dochód budżetu państwa.

Zastrzeżenia dotyczą także przekroczenia uprawnień przez podjęcie decyzji o sfinansowaniu części wydatków ze środków publicznych na rzecz usługobiorców. Kwota wskazana w tym zawiadomieniu wynosi blisko 4,7 mln zł.

KAS podkreśla, że zawiadomienia dotyczą podejrzeń i nie przesądzają o odpowiedzialności karnej osób lub instytucji objętych postępowaniami.


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: KAS

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