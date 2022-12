Według przepisów prawa każdy pojazd, który został zarejestrowany w Polsce, musi być objęty ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek zakupu polisy OC ciąży na właścicielu. Jeśli nie wywiąże się ze swojego zadania, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny może nałożyć na niego karę pieniężną. Dowiedz się, ile obecnie wynosi opłata karna i jak zmieni się jej wysokość w 2023 roku.

Kara za brak OC - ile wynosi?

Nakładaniem kary za brak obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej zajmuje się Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, czyli UFG. Jest to niekomercyjna instytucja, która odpowiada m.in. za kontrolowanie, czy kierowcy mają wykupioną polisę obowiązkową. Jeśli nie, UFG może nałożyć na właścicieli samochodów kary.

Wysokość opłaty karnej jest ustalana odgórnie przez Ustawę z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Według przepisów prawa kara zależy od:

płacy minimalnej w roku kontroli;

rodzaju pojazdu, który nie jest objęty polisą,

okresu, w którym ochrona nie obowiązuje - za brak OC do 3 dni trzeba zapłacić 20% pełnej opłaty karnej, za przerwę w ubezpieczeniu od 4 do 14 dni, należy uregulować 50% pełnej kary, a jeśli nie ma polisy dłużej niż 14 dni, płaci się 100% mandatu.

Należy pamiętać, że wysokość kary za brak OC nie podlega negocjacji.

Jakie kary za brak OC w 2022 roku?

Zmiany w wysokości płacy minimalnej nastąpiły 1 stycznia 2022 roku. Od tej pory podstawowe wynagrodzenie wynosiło 3 010 zł. Wraz z podniesieniem stawek minimalnych z tytułu umowy o pracę wzrosły opłaty karne za nieważne ubezpieczenie.

Wysokość kar za brak ubezpieczenia OC dla poszczególnych rodzajów pojazdów przedstawiono w poniższej tabeli.

Jakie kary za przerwę w OC w 2023 roku?

We wrześniu 2022 roku premier Mateusz Morawiecki ogłosił wzrost minimalnej pracy. Od 1 stycznia będzie ona wynosić 3 490 zł, a od 1 lipca 3 600 zł. Wraz z tym podniosą się kary od UFG.

Prognozowane opłaty za brak OC w 2023 roku przedstawiono w poniższej tabeli.

Należy jednak pamiętać, że minimalna płaca może jeszcze ulec zmianie. Dlatego powyższe wartości to jedynie orientacyjne kary, jakie będzie mógł nałożyć UFG za brak OC w 2023 roku.

Kara za brak OC - kto płaci?

Zastanawiasz się, kto płaci karę za brak OC - kierowca czy właściciel pojazdu? Według przepisów prawa osobą odpowiedzialną za zakup obowiązkowego ubezpieczenia komunikacyjnego jest ten, kto figuruje w dowodzie rejestracyjnym.

A zatem niezależnie od tego, czy użytkujesz pojazd na co dzień, jeśli jesteś właścicielem samochodu i nie wykupisz polisy, czeka Cię kara od UFG. To Ty będziesz zobowiązany do jej zapłacenia.

Brak OC przy kontroli - co za to grozi?

Warto pamiętać, że ważność ubezpieczenia może sprawdzić nie tylko UFG, ale także pracownicy innych instytucji, np.:

policji,

Inspekcji Transportu Drogowego,

straży granicznej,

Inspekcji Ochrony Środowiska,

organów celnych,

organów, które są odpowiedzialne za rejestrację pojazdów.

Jeśli okaże się podczas kontroli, że nie masz OC, informacja o tym fakcie zostanie przekazana do UFG w przeciągu 14 dni. Ponadto:

zostanie nałożony na Ciebie mandat w wysokości 50 zł,

auto zostanie odholowane na Twój koszt na parking depozytowy,

funkcjonariusz rozpocznie procedurę wyjaśniającą.

Po wykryciu braku polisy przez policję lub inne organy masz 30 dni na dostarczenie do danej instytucji potwierdzenia zakupu ubezpieczenia. Jeśli tego nie zrobisz, zostanie to uznane za przyznanie się do winy.

Czy wiesz, że... Może zdarzyć się, że informacja o zakupie polisy na kolejny rok nie zostanie odnotowana w bazie UFG? Taka pomyłka może mieć miejsce, jeśli np. zmieniłeś towarzystwo. Wtedy należy skontaktować się z firmą ubezpieczeniową i poprosić o wyjaśnienie sprawy.

Przerwa w OC - jak uniknąć kary?

Jedynym sposobem na to, żeby uniknąć kary za brak OC, jest zawarcie nowej umowy najpóźniej w ostatnim dniu trwania dawnej polisy. Jednak jeśli zdarzyła Ci się przerwa w OC i otrzymałeś karę, w wyjątkowych okolicznościach możesz ubiegać się o umorzenie lub zmniejszenie opłaty. Wśród uzasadnionych przypadków wymienia się np.:

trudną sytuację materialną i majątkową zobowiązanego,

stan zdrowia, który uniemożliwił właścicielowi zawarcie umowy w odpowiednim momencie.

Aby UFG przychylił się do prośby, trzeba udokumentować powstałe okoliczności. W innym przypadku wniosek zostanie odrzucony.

Kara za brak OC w 2023 roku może być dotkliwa i znacznie uszczuplić domowy budżet. Dlatego nie warto rezygnować z polisy!