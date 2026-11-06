Karta Rodziny Mundurowej uchwalona. Strażacy OSP tylko z częścią ulg i uprawnień

Za przyjęciem ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej głosowało w piątek 431 posłów, 9 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.
Wcześniej posłowie przyjęli 13 poprawek porządkujących i doprecyzowujących, zgłoszonych w drugim czytaniu przez KO.
Projekt przygotowały wspólnie kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy.
Jakie korzyści daje Karta Rodziny Mundurowej?
„Ustawa ma na celu wsparcie żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz członków ich rodzin, a także weteranów i weteranów poszkodowanych i ich rodziny, rencistów i ich rodzin oraz rodziny żołnierzy i funkcjonariuszy zmarłych lub zaginionych. Celem regulacji jest również promowanie służby na rzecz bezpieczeństwa państwa i umacnianie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych oraz służb mundurowych w społeczeństwie” - czytamy w uzasadnieniu projektu.
Zgodnie z ustawą Karta Rodziny Mundurowej umożliwić ma m.in.:
- bezkolejkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w placówkach wojskowych i resortowych,
- pierwszeństwo przyjęcia do przedszkoli dzieci beneficjentów Karty przy zmianie miejsca zamieszkania,
- ulgi przy przejazdach pociągami na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych (37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na długookresowe)
- ulgi przy opłatach paszportowych (50 proc. ulgi dla dorosłych, 75 proc. dla dzieci).
Spór o strażaków ochotników
Pierwotnie uprawnienia wynikające z Karty Rodziny Mundurowej miały objąć: żołnierzy (zawodowych, WOT, rezerwy, emerytów/rencistów), funkcjonariuszy policji, straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa weteranów oraz ich małżonków i dzieci.
W październiku podczas prac nad projektem w komisji sejmowej część uprawnień rozszerzono na strażaków-ochotników OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych oraz ich małżonków i dzieci (o konflikcie w rządzie, który opóźnił wprowadzenie Karty Rodziny Mundurowej RMF FM donosił w czerwcu).
Strażaków OSP i ich rodzin nie obejmą jednak zniżki na bilety kolejowe długookresowe oraz bezkolejkowy dostęp do świadczeń medycznych w placówkach podległych MSWiA i MON.
Strażacki serwis Remiza.pl skomentował ten fakt gorzko:
„Pomimo zgłaszanych uwag strażacy-ochotnicy pozostali gorszą częścią Rodziny Mundurowej”.
„Druhom zostawiono jedynie tylko to, co generuje najmniejsze koszty dla budżetu lub nie generuje żadnych kosztów, czyli 37-procentowa ulga na bilety jednorazowe, zniżki w wybranych sklepach i zniżki paszportowe – 75 proc. dla dzieci i 50 proc. dla ochotników oraz małżonków” – podsumowuje Remiza.pl.
Projekt zakłada też ustanowienie 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej.
Ustawa o Karcie Rodziny Mundurowej trafi teraz do Senatu.