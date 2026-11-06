Karta Rodziny Mundurowej uchwalona. Strażacy OSP tylko z częścią ulg i uprawnień

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Sejm uchwalił w piątek ustawę o Karcie Rodziny Mundurowej, zgodnie z którą funkcjonariusze formacji podległych MON i MSWiA - m.in. żołnierze, policjanci czy strażacy - oraz członkowie ich rodzin objęci zostaną systemem szczególnych uprawnień, m.in. ulgami na przejazdy koleją. Podczas prac nad ustawą powstał spór dotyczący strażaków OSP i ich rodzin. W myśl uchwalonego dziś prawa nie obejmą ich zniżki na bilety kolejowe długookresowe oraz bezkolejkowy dostęp do świadczeń medycznych w placówkach podległych MSWiA i MON.

Strażaków OSP i ich rodzin nie obejmą zniżki na bilety kolejowe długookresowe oraz bezkolejkowy dostęp do świadczeń medycznych.

Strażaków OSP i ich rodzin nie obejmą zniżki na bilety kolejowe długookresowe oraz bezkolejkowy dostęp do świadczeń medycznych. / Shutterstock

Za przyjęciem ustawy o Karcie Rodziny Mundurowej głosowało w piątek 431 posłów, 9 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu.

Wcześniej posłowie przyjęli 13 poprawek porządkujących i doprecyzowujących, zgłoszonych w drugim czytaniu przez KO.

Projekt przygotowały wspólnie kluby Koalicji Obywatelskiej, PSL i Lewicy.

Jakie korzyści daje Karta Rodziny Mundurowej?

„Ustawa ma na celu wsparcie żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej i funkcjonariuszy służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz członków ich rodzin, a także weteranów i weteranów poszkodowanych i ich rodziny, rencistów i ich rodzin oraz rodziny żołnierzy i funkcjonariuszy zmarłych lub zaginionych. Celem regulacji jest również promowanie służby na rzecz bezpieczeństwa państwa i umacnianie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych oraz służb mundurowych w społeczeństwie” - czytamy w uzasadnieniu projektu.

Zgodnie z ustawą Karta Rodziny Mundurowej umożliwić ma m.in.:

bezkolejkowy dostęp do świadczeń zdrowotnych w placówkach wojskowych i resortowych,

pierwszeństwo przyjęcia do przedszkoli dzieci beneficjentów Karty przy zmianie miejsca zamieszkania,

ulgi przy przejazdach pociągami na podstawie biletów jednorazowych i miesięcznych (37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na długookresowe)

ulgi przy opłatach paszportowych (50 proc. ulgi dla dorosłych, 75 proc. dla dzieci).

Spór o strażaków ochotników

Pierwotnie uprawnienia wynikające z Karty Rodziny Mundurowej miały objąć: żołnierzy (zawodowych, WOT, rezerwy, emerytów/rencistów), funkcjonariuszy policji, straży granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa weteranów oraz ich małżonków i dzieci.

W październiku podczas prac nad projektem w komisji sejmowej część uprawnień rozszerzono na strażaków-ochotników OSP uczestniczących w akcjach ratowniczych oraz ich małżonków i dzieci (o konflikcie w rządzie, który opóźnił wprowadzenie Karty Rodziny Mundurowej RMF FM donosił w czerwcu).

Strażaków OSP i ich rodzin nie obejmą jednak zniżki na bilety kolejowe długookresowe oraz bezkolejkowy dostęp do świadczeń medycznych w placówkach podległych MSWiA i MON.

Strażacki serwis Remiza.pl skomentował ten fakt gorzko:

„Pomimo zgłaszanych uwag strażacy-ochotnicy pozostali gorszą częścią Rodziny Mundurowej”.

„Druhom zostawiono jedynie tylko to, co generuje najmniejsze koszty dla budżetu lub nie generuje żadnych kosztów, czyli 37-procentowa ulga na bilety jednorazowe, zniżki w wybranych sklepach i zniżki paszportowe – 75 proc. dla dzieci i 50 proc. dla ochotników oraz małżonków” – podsumowuje Remiza.pl.

Projekt zakłada też ustanowienie 15 maja Dniem Rodziny Mundurowej.

Ustawa o Karcie Rodziny Mundurowej trafi teraz do Senatu.