Karol Nawrocki wręczył odznaczenia. Wśród wyróżnionych opozycjonista, lekarz i aktorka

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Orderem Orła Białego filozofa i działacza opozycji demokratycznej w PRL Wiesława Kęcika oraz lekarza neurochirurga, prof. CMKP dr hab. n. med. Mirosława Ząbka. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczył natomiast aktorkę teatralną i filmową Halinę Łabonarską i zastępcę szefa IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka, a Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski gen. brygady Andrzeja Kowalskiego.

W Pałacu Prezydenckim odbywa się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez prezydenta z okazji Narodowego Święta Niepodległości.

Prezydent oraz odznaczony Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski zastępca szefa IPN Krzysztof Szwagrzyk; fot. Paweł Supernak / PAP

Fot. Paweł Supernak / PAP

Prezydent przyznał najwyższe polskie odznaczenia. Oni dostali Order Orła Białego

Filozof i działacz opozycji demokratycznej w PRL Wiesław Kęcik i lekarz neurochirurg, prof. CMKP dr hab. n. med. Mirosław Ząbek zostali odznaczeni Orderem Orła Białego.

Kęcik to filozof, działacz opozycji demokratycznej w PRL, a także członek organizacji Ruch oraz Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”.

Prof. Ząbek dostał z kolei odznaczenie, jak mówił prezydent, „w uznaniu znamienitych zasług na rzecz rozwoju polskiej medycyny, w szczególności za pionierskie osiągnięcia w dziedzinie neurochirurgii oraz wkład w umacnianie międzynarodowej współpracy naukowej”.

Więcej informacji wkrótce.