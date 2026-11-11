Karol Nawrocki wręczył odznaczenia. Wśród wyróżnionych opozycjonista, lekarz i aktorka

Prezydent Karol Nawrocki odznaczył Orderem Orła Białego filozofa i działacza opozycji demokratycznej w PRL Wiesława Kęcika oraz lekarza neurochirurga, prof. CMKP dr hab. n. med. Mirosława Ząbka. Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski odznaczył natomiast aktorkę teatralną i filmową Halinę Łabonarską i zastępcę szefa IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka, a Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski gen. brygady Andrzeja Kowalskiego.
W Pałacu Prezydenckim odbywa się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez prezydenta z okazji Narodowego Święta Niepodległości.
Prezydent przyznał najwyższe polskie odznaczenia. Oni dostali Order Orła Białego
Filozof i działacz opozycji demokratycznej w PRL Wiesław Kęcik i lekarz neurochirurg, prof. CMKP dr hab. n. med. Mirosław Ząbek zostali odznaczeni Orderem Orła Białego.
Kęcik to filozof, działacz opozycji demokratycznej w PRL, a także członek organizacji Ruch oraz Komitetu Samoobrony Społecznej „KOR”.
Prof. Ząbek dostał z kolei odznaczenie, jak mówił prezydent, „w uznaniu znamienitych zasług na rzecz rozwoju polskiej medycyny, w szczególności za pionierskie osiągnięcia w dziedzinie neurochirurgii oraz wkład w umacnianie międzynarodowej współpracy naukowej”.