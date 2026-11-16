Karol Nawrocki przyjął prezydent Estonii. Tematem rosyjskie zagrożenie na wielu frontach

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Prezydent Karol Nawrocki spotkał się dziś w Warszawie z Prezydent Republiki Estońskiej Ülle Madise. „Naszym wspólnym priorytetem jest wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Wiemy, że Rosja nie ogranicza się do zagrożenia wyłącznie militarnego, a prowadzi też cyberataki, dopuszcza sie aktów sabotażu, szerzy dezinformację i podemuje liczne prowokacje” - powiedział Nawrocki. Estonia podjęła decyzję, że od 1 grudnia zamyka wszystkie przejścia graniczne z Federacją Rosyjską.

Prezydent mówił także o tym, że musimy zadbać o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej na Bałtyku. Podkreślił, że polsko-estońska współpraca w zakresie bezpieczeństwa nie ogranicza się tylko do deklaracji. Karol Nawrocki powiedział na wspólnej konferencji z prezydent Estonii, że "trwająca wojna na Ukrainie jest bezpośrednim przejawem agresywnej polityki Federacji Rosyjskiej”.

Rosyjskie dążenia imperialne stanowią realne wyzwanie dla bezpieczeństwa i stabilności dla całej Europy. Dlatego naszym wspólnym priorytetem jest wzmacnianie wschodniej flanki NATO i rozwijanie własnych zdolności obronnym. Równie ważne jest utrzymanie także silnego zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Europy - podkreślił prezydent.

Z kolei prezydent Estonii Ülle Madise podkreśliła, że Polska w pełni rozumie perspektywę Estonii - która od 1 grudnia zamyka wszystkie przejścia graniczne z Rosją. Wskazała, że wspólnym zadaniem jest wyjaśnianie tej perspektywy innym partnerom. Prezydent wyraziła zadowolenie, że Polska została zaproszona na grudniowy szczyt G20 w Miami, jeszcze raz podkreślając, że Polska jest „rzecznikiem regionu”.

Fot. Leszek Szymański / PAP

Prezydent Ülle Madise objęła urząd 12 października. Zastąpiła Alara Karisa, który sprawował funkcję prezydenta w latach 2021-2026. We wrześniu Alar Karis złożył w Polsce pożegnalną wizytę, kończąc swoje urzędowanie. Karol Nawrocki pogratulował nowej pprezydent Estonii objęcia urzędu. Pokreślił fakt, że Polska, która jest jednym z pierwszych odwiedzanych przez nią państw potwierdza znaczenie naszych dobrych wzajemnych relacji. Ülle Madise wyraziła nadzieję, że wkrótce będzie mogła powitać Nawrockiego w Tallinie.

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