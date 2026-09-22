Karol Nawrocki powołał „specjalnego ambasadora”. „Prezydent musi mieć odsłuch”

RMF24

Prezydent Karol Nawrocki powołał Justynę Orłowską na stanowisko ambasadora - specjalnego przedstawiciela prezydenta ds. innowacji i nowych technologii. Jej zadaniem ma być m.in. współpraca z sektorem nowych technologii oraz rozwijanie specjalnych relacji biznesowych ze Stanami Zjednoczonymi.

Nominację Karol Nawrocki ogłosił podczas uroczystości w siedzibie Instytutu Pileckiego w Nowym Jorku. Prezydent podkreślał, że Orłowska wnosi do kancelarii prezydenta doświadczenie związane z programem GovTech oraz współpracą z amerykańskim sektorem nowych technologii. Jak mówił, może ono mieć znaczenie dla Polski.

To doświadczenie, które wnosi do kancelarii prezydenta, doświadczenie z govtech, ze współpracy z sektorem nowych technologii w USA, z pewnością będzie bardzo ważne dla Polski – powiedział Nawrocki.

Nowe technologie i relacje biznesowe z USA

Zgodnie z zapowiedzią prezydenta Justyna Orłowska ma odpowiadać za obszar nowych technologii oraz specjalne relacje biznesowe ze Stanami Zjednoczonymi.

Nawrocki mówił, że prezydent powinien mieć bezpośredni kontakt z przedstawicielami polskiego biznesu i wiedzę o tym, jak rozwijają się krajowe przedsiębiorstwa oraz jakich warunków potrzebują. Prezydent musi mieć „odsłuch” ze strony polskich przedsiębiorców i polskiego biznesu – przekonywał.

Jak zaznaczył, część zadań stojących przed głową państwa wymaga znajomości sytuacji polskich firm i ich potrzeb.

Nie jest członkiem służby zagranicznej

Określenie „ambasador” w przypadku Justyny Orłowskiej nie oznacza objęcia przez nią funkcji ambasadora RP w konkretnym państwie. Chodzi o ustawową funkcję ambasadora - specjalnego przedstawiciela prezydenta.

Ustawa o służbie zagranicznej przewiduje, że prezydent może ustanowić takiego przedstawiciela do zadań z zakresu polityki zagranicznej. Jednocześnie przepis wprost stanowi, że ambasador - specjalny przedstawiciel prezydenta - nie wchodzi w skład służby zagranicznej.

To rozwiązanie było już wcześniej wykorzystywane. W październiku 2025 roku Karol Nawrocki powołał dr. hab. Grzegorza Berendta na ambasadora - specjalnego przedstawiciela prezydenta ds. dyplomacji historycznej.

Orłowska ma doświadczenie w GovTech

Justyna Orłowska zajmowała wcześniej stanowiska związane z cyfryzacją i nowymi technologiami w administracji publicznej. W 2018 roku została dyrektorem programu GovTech Polska, a w marcu 2020 roku premier Mateusz Morawiecki powołał ją na pełnomocnika premiera ds. GovTech. Do jej zadań należała m.in. koordynacja działań administracji w obszarze innowacji i nowych technologii oraz współpraca z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

W 2021 roku została także pełnomocnikiem ministra edukacji i nauki ds. transformacji cyfrowej. W ramach tej funkcji zajmowała się m.in. cyfryzacją edukacji oraz projektami wykorzystującymi nowe technologie.

Wśród przedsięwzięć związanych z jej działalnością w GovTech znalazły się m.in. Laboratoria Przyszłości, Mobilne Laboratoria Przyszłości oraz projekty dotyczące wykorzystania sztucznej inteligencji w edukacji.

Prezydent stawia na kontakt z biznesem

Nominacja Orłowskiej została ogłoszona podczas wydarzenia poświęconego m.in. polskiej przedsiębiorczości i nowym technologiom. W trakcie uroczystości prezydent wręczył również odznaczenia przedstawicielom świata biznesu i nauki za osiągnięcia w dziedzinie nowych technologii, wspieranie polskiej przedsiębiorczości oraz budowanie wizerunku Polski w Stanach Zjednoczonych.

Odznaczeni zostali m.in. programista Tomasz Czajka, biolożka obliczeniowa Teresa Przytycka oraz Mateusz Staniszewski, matematyk, przedsiębiorca i współtwórca firmy ElevenLabs.

Nawrocki poinformował również o powołaniu dwóch nowych członków Rady Biznesu przy Prezydencie RP: Aleksandra Hassa i Przemysława Sęczkowskiego. Według kancelarii prezydenta Rada Biznesu jest forum współpracy przedstawicieli sektora prywatnego z kancelarią prezydenta i ma pełnić funkcję doradczą w sprawach związanych z przedsiębiorczością oraz konkurencyjnością polskiej gospodarki.

Prezydent podkreślał w Nowym Jorku, że Rada Biznesu ma być „głosem polskich przedsiębiorców”. Jej członkowie mają również uczestniczyć w opiniowaniu nowych rozwiązań prawnych i inicjatyw ustawodawczych.