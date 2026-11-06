Karol Nawrocki powołał nowych członków zarządu NBP

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Rafał Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego, ogłosił nazwiska osób, które prezydent powołał na członków zarządu Nardowowego Banku Polskiego. To Marta Kightley powołana na członka zarządu NBP i stanowisko wiceprezesa NBP, Ludwik Kotecki, Przemysław Litwiniuk oraz Marcin Zarzecki.

Prezydent Karol Nawrocki powołał do zarządu Narodowego Banku Polskiego:

Martę Kightley - na członka zarządu NBP i stanowisko wiceprezesa NBP - pierwszego zastępcy prezesa NBP;

- na członka zarządu NBP i stanowisko wiceprezesa NBP - pierwszego zastępcy prezesa NBP; Ludwika Koteckiego - na członka zarządu NBP;

- na członka zarządu NBP; Przemysława Litwiniuka - na członka NBP i stanowisko wiceprezesa NBP;

- na członka NBP i stanowisko wiceprezesa NBP; Marcina Zarzeckiego - z dniem 2 stycznia 2027 roku - na członka zarządu NBP.

Kontrasygnatę pod propozycjami prezydenta dotyczących nowych członków zarządu NBP złożył premier Donald Tusk we wtorek. Poinformował o tym przed posiedzeniem Rady Ministrów. Szef rządu powiedział, że „ktoś w naszym kraju musi myśleć, jak stabilizować sytuację” i „jak stabilizować polską złotówkę”.

Niezależnie od tego, jak wyglądają sprawy prezesa Adama Glapińskiego, mówię tutaj o postępowaniu w Sejmie, to sam Narodowy Bank Polski musi być chroniony przez nas wszystkich przed jakimiś niepotrzebnymi wstrząsami. Groził nam taki klincz: brak zarządu, brak możliwości prowadzenia prac NBP - i dlatego zdecydowałem się na ten krok, i na ten gest, i zaakceptowałem zaproponowane zmiany - powiedział premier.

Inflacja znowu w górę? NBP pokazał najnowsze prognozy Narodowy Bank Polski opublikował najnowszą projekcję inflacji i wzrostu gospodarczego. Z prognozy wynika, że inflacja na koniec 2026 roku wyniesie 3,1 proc. W kolejnym roku ma jednak wzrosnąć do 4,2 proc., by w 2028 roku ponownie się obniżyć – do…

Zgodnie z ustawą w skład zarządu Narodowego Banku Polskiego wchodzi prezes banku centralnego oraz od sześciu do ośmiu członków, w tym dwóch wiceprezesów.

Kadencja członków zarządu trwa 6 lat. Ta sama osoba nie może pełnić tej funkcji dłużej niż dwie kolejne kadencje.

Członkowie zarządu są powoływani i odwoływani przez prezydenta na wniosek prezesa NBP. Jednakże zgodnie z konstytucją, co do zasady akty urzędowe prezydenta wymagają kontrasygnaty premiera z wyjątkiem m.in. wniosku do Sejmu o powołanie prezesa NBP, czy członków RPP. Kontrasygnaty wymaga zatem powołanie członków zarządu banku centralnego.