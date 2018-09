Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Karol Karski. Europosła Prawa i Sprawiedliwości i jednocześnie szefa dyscypliny partyjnej zapytamy o to, czy zwróci uwagę premierowi Mateuszowi Morawieckiemu na jego słowa, które padają w kampanii wyborczej do samorządów. Dziennikarze w ostatnim czasie dopatrzyli się, że szef rządu na wiecach w mniejszych miejscowościach składa obietnice, które często są już zrealizowane lub są na ukończeniu – taka sytuacja miała miejsce na przykład w Jelczu-Laskowicach czy Starogardzie Gdańskim.

Gościem Marcina Zaborskiego będzie Karol Karski / Michał Dukaczewski / Michał Dukaczewski, RMF FM

Z naszym gościem porozmawiamy też na temat relacji między Warszawą a Brukselą. Jak donosi korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borginon, w instytucjach unijnych w najbliższym czasie będą odbywać się co najmniej dwa wysłuchania ws. polskiej praworządności miesięcznie. Co na to politycy PiS?

