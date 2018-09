Jedna osoba nie żyje, a 7 jest w szpitalach po karambolu, do którego doszło w niedzielę późnym wieczorem na drodze ekspresowej S1 w Jaworznie w Śląskiem. Prawdopodobną przyczyną był gęsty dym, który utrudniał widoczność do tego stopnia, że auta zaczęły na siebie najeżdżać.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia

18 osób, w tym czworo dzieci zostało poszkodowanych. Większość, bo 11 z nich po opatrzeniu mogło wrócić do domów, 7 jest w szpitalach.

Ofiarą śmiertelną wypadku jest 35-letni mężczyzna, który podróżował wraz z żoną i dwójką dzieci. Lekarzom nie udało się uratować mu życia.

35-latek został zakleszczony w samochodzie. Przy pomocy specjalistycznego sprzętu wydostali go strażacy. Pracownicy pogotowia podjęli reanimację; wezwano też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, by przetransportować mężczyznę do szpitala, lekarz stwierdził jednak zgon.



Straż pożarna informowała o 16 samochodach, ale rzecznik policji w Jaworznie powiedział, że w karambolu uczestniczyło w sumie 21 aut.



Będzie śledztwo w sprawie tego wypadku. Wstępnie ustalono, w pobliżu drogi paliły się opony i gęsty dym ograniczył widoczność.

