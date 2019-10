Potężne utrudnienia po wypadku i dwóch stłuczkach na drodze ekspresowej 79 biegnącej wzdłuż warszawskiego lotniska. ​W wypadku lekko ranna została jedna osoba, która już została przewieziona do szpitala. Drogę blokuje sześć uszkodzonych aut.

/ Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Do karambolu doszło na wysokości ul. Poleczki.





Policjanci zablokowali wjazd na S2 na drogę ekspresową 79. Chodzi o rozładowanie korka na trasie łączącej lotnisko imienia Fryderyka Chopina w kierunku centrum.

Przez uszkodzone pojazdy ruch odbywa się tylko jednym z trzech pasów.

Do czasu usunięcia samochodów ruchem będą sterować policjanci, którzy apelują do innych kierowców, żeby nie zwalniali i nie blokowali ruchu tylko po to, żeby obejrzeć miejsce wypadku.