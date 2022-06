Przełom maja i czerwca to czas, kiedy chętnie sięgamy po młode warzywa, które w tym okresie smakują wyjątkowo. Na naszych stołach królują lekkie dania z dodatkiem młodej kapusty, kalafiora lub botwinki. Jeżeli masz ochotę na takie wiosenne pyszności, prezentujemy kilka smacznych przepisów!

Fot. Pixabay.com / Materiały prasowe

Panierowany kalafior — alternatywa dla kotletów

Wiosenne kalafiory to wyjątkowo smaczne warzywa, które możemy podać na wiele sposobów. Najszybciej jest je po prostu ugotować w osolonej wodzie z dodatkiem mleka i podać z tartą bułeczką usmażoną na maśle. Możemy jednak pokusić się o bardziej wyrafinowane danie, czyli różyczki kalafiora w panierce. Jak je przygotować?

Młodego kalafiora oczyszczamy z liści i dzielimy na różyczki podobnej wielkości. Wrzucamy je do osolonego wrzątku i gotujemy ok. 7 minut. Kalafiora odcedzamy i zostawiamy, aby ostygł. W tym czasie robimy panierkę. Mieszamy 2 jajka, ½ łyżeczki curry, ½ łyżeczki słodkiej papryki, szczyptę soli i pieprzu. W takiej mieszance zanurzamy różyczki kalafiora, a następnie obtaczamy je w bułce tartej. Smażymy na gorącym oleju rzepakowym. Panierowany kalafior cudownie smakuje z dodatkiem zimnych sosów jogurtowych — czosnkowego, ziołowego lub z dodatkiem słodkiej papryki.

Botwinka, czyli pyszna zupa z młodych buraczków z liśćmi

Botwinka to młode liście i korzenie buraków ćwikłowych, ale także nazwa pysznej, wiosennej zupy, którą przygotowujemy z tego warzywa. Do zrobienia zupy z młodych buraczków potrzebujemy jedynie pęczka botwinki, bulionu warzywnego (ok. 1 litr), kilka młodych ziemniaków i pół małego kubka śmietany. Zupę doprawiamy solą, czarnym pieprzem, sokiem z cytryny i świeżym koperkiem. To wszystko.

Jak przygotować botwinkę? Młode ziemniaki kroimy w kostkę, wrzucamy do rondla i podsmażamy na maśle lub oliwie przez kilka minut. Następnie zalewamy je gorącym bulionem i wszystko gotujemy, aż kartofle będą miękkie. Teraz dodajemy pokrojone buraczki razem z liśćmi — gotujemy jeszcze kilka minut. Dodajemy śmietanę i przyprawy — sól, pieprz, sok z cytryny i posiekany koperek. Botwinka gotowa! Taka wiosenna zupa to świetny pomysł na pyszny i szybki obiad z niczego.

Fot. Pixabay.com / Materiały prasowe

Młoda kapusta z pomidorami — smak wiosennego obiadu

Młoda kapusta wyjątkowo dobrze smakuje z dodatkiem pomidorów i koperku. Podobnie jak w przypadku botwinki, do przygotowania świetnego dania potrzebujemy naprawdę niewiele — główki młodej kapusty, cebuli, kilku ząbków czosnku, świeżych pomidorów lub passaty i szczypty przypraw. Miłośnicy mięsa mogą dołożyć jeszcze trochę boczku.

Młoda kapusta z pomidorami — wykonanie. Cebulę i czosnek drobno kroimy i wrzucamy do rondla na rozgrzany olej. Chwilę smażymy. Następnie dodajemy obrane ze skórki i posiekane pomidory lub passatę. Wszystko smażymy ok. 10 minut, aby odparował nadmiar płynu. Kapustę oczyszczamy z zewnętrznych liści, wycinamy głąb i drobno szatkujemy. Dodajemy do podduszonych pomidorów i gotujemy do miękkości. Gotowe danie doprawiamy solą, pieprzem, świeżym majerankiem i posiekanym młodym koperkiem. Smacznego!

