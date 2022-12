Prawo i Sprawiedliwość chce i jest reprezentantem polskiej wsi i i jest z tego dumne; polska wieś, polskie rolnictwo nie zawiodło, daliście radę w tym trudnym czasie - powiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński w Przysusze, zwracając się do rolników i mieszkańców wsi.

Jarosław Kaczyński na Zgromadzeniu Wsi Polskiej / Roman Zawistowski / PAP

Dzisiejsze zgromadzenie nie jest przypadkiem. Jest wynikiem czegoś co mówiliśmy od dawna, a co dzisiaj jest faktem. Prawo i Sprawiedliwość chce i jest reprezentantem polskiej wsi. I jest z tego dumne. I ja jestem z tego dumny - powiedział Kaczyński podczas spotkania "Zgromadzenie Polskiej Wsi".

Kaczyński: Polskie rolnictwo nie zawiodło

Jak mówił, z polskiej wsi można być dumnym z powodu tego, co "w szczególności dzieje się w naszym kraju w tych ostatnich bardzo trudnych latach". Otóż można powiedzieć - polska wieś, polskie rolnictwo nie zawiodło, daliście radę w tym trudnym czasie - powiedział prezes PiS.

Dodał, że "polska produkcja rolna zapewnia nam bezpieczeństwo żywnościowe i rosnący eksport". W tym roku powinien on wyraźnie przekroczyć 40 miliardów euro. To już naprawdę jest sporo. To jest wielkie osiągnięcie tego wszystkiego, co jest na polskiej wsi i wokół polskiej wsi - powiedział Kaczyński.

Jak mówił, "fundamentem tej machiny są polscy rolnicy, polskie gospodarstwa rolne i ziemia, którą uprawiają często od dziada pradziada". To jest właśnie to, co tak bardzo wieś łączy z polską historią, bo jak już tutaj powiedziano 40 proc. Polaków mieszka na wsi, a jeszcze więcej ze wsi pochodzi - powiedział szef PiS. Dodał że Polska jest państwem, którego naród wywodzi się w ogromnej mierze ze wsi. Stąd tradycja polskiej wsi, jej kultura, jest ogromnie ważna - podkreślił Kaczyński.

"Mniej więcej za pół roku ostateczne spotkanie programowe"

Nasze propozycje, które odnoszą się do Kodeksu Rolnego, będą poddane konsultacji. Na tej sali za chwilę będą prezentowane - powiedział prezes PiS.

Zaznaczył, że niedzielne spotkanie jest ważne, ale to nie jest ono ostatnie. Mniej więcej za pół roku będzie to ostateczne spotkanie programowe, na którym przedstawimy nasz program na kolejne lata dla polskiej wsi - zapowiedział szef PiS.

Wyraził jednak przekonanie, że niedzielne spotkanie to interesujący wstęp. Że są to plany odnoszące się do waszych rzeczywistych interesów, do tego wszystkiego co łączy się z produkcją, ale także co łączy się szerzej ze statusem rolnika w państwie polskim i na polskiej ziemi. Te zmiany umocnioną polską wieś, doprowadzą do jej rozwoju i rozkwitu - powiedział zwracając się do uczestników spotkania.

Nie jest naszym celem wyludniać polską wieś, nie jest naszym celem doprowadzić do sytuacji, w której będzie ona jakimś marginesem jeśli chodzi o wielkość populacji - mówił Kaczyński. Dodał, że tak jest w niektórych krajach, ale w krajach wysoko rozwiniętych np. w Austrii, sytuacja pod tym względem jest podobna do dzisiejszej Polski. I my to chcemy zachować. Chcemy zachować taką Polskę, jaką ona jest, tylko dużo lepiej zorganizowaną, dużo bogatszą, dużo silniejszą - powiedział szef PiS.