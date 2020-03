Jutro na dodatkowym posiedzeniu zbiera się Sejm, podczas którego rząd przedstawi informację dotyczącą nowego koronawirusa m.in. o podjętych już działaniach i dalszych zamierzeniach. O zwołanie specjalnego posiedzenia zwrócił się do marszałek Sejmu Elżbiety Witek prezydent Andrzej Duda.

Sejm / Tomasz Gzell / PAP

Andrzej Duda zwrócił się do marszałek Witek, by pilnie zwołała specjalne posiedzenie Sejmu ws. koronawirusa. Uzasadniał, że chce by rząd udzielił informacji społeczeństwu, jaka jest aktualna sytuacja w związku z szerzącą się w Europie epidemią zachorowań wywołanych koronawirusem, jakie działania zostały podjęte oraz w jaki sposób zabezpieczani są Polacy, by w jak najmniejszym stopniu koronawirus dotknął nasz kraj.

Sejm zbiera się o godz. 10. Posłowie wysłuchają informacji rządu o podjętych działaniach i o stanie przygotowań państwa związanych z zagrożeniami epidemicznymi w Polsce i Europie. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha poinformował, że Andrzej Duda weźmie udział w tym posiedzeniu.



Elżbieta Witek zapowiedziała w czwartek, że informacja rządu ws. koronawirusa będzie jedynym punktem posiedzenia. Kluby będą miały po 15 minut na wystąpienia, potem będą jeszcze pytania - poinformowała marszałek Sejmu. Wskazała, że zdaniem prezydenta to dodatkowe posiedzenie Sejmu - a nie jedynie posiedzenie Rady Gabinetowej - pozwoli na powszechne przekazanie wiedzy o przygotowaniu Polski na wystąpienie koronawirusa.



W Kancelarii Prezesa Rady Ministrów odbyła się odprawa premiera Mateusza Morawieckiego z wojewodami o sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem. Po tym spotkaniu premier podkreślił, że koronawirus jest ogromnym zagrożeniem, nad jego zastopowaniem głowi się cały świat. Jak dodał polskie służby: zdrowia, mundurowe i sanitarne współdziałają, aby minimalizować zagrożenie dla obywateli. Podkreślił też, że sytuacja jest monitorowana na bieżąco.



Od 31 grudnia - 87 tys. 24 potwierdzonych przypadków COVID-19

Choroba zakaźna COVID-19, wywołana przez koronawirusa SARS-CoV-2, pojawiła się w grudniu w Wuhanie w środkowych Chinach. Od 31 grudnia 2019 r. do 1 marca br. zanotowano 87 tys. 24 potwierdzonych przypadków COVID-19, w tym 2 tys. 979 zgonów - podał Główny Inspektorat Sanitarny. GIS nie zaleca podróżowania m.in. do Chin, Hongkongu oraz Korei Południowej, Włoch, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu.



Rząd akcentuje, że Polska jest przygotowana na rozwój sytuacji związanej z koronawirusem - wszystkie służby są gotowe, wyposażone w wiedzę, materiały i w procedury na wypadek pojawienia się w Polsce pierwszego przypadku. Odbywają się w tej sprawie regularne odprawy i spotkania.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski wydał rozporządzenie umożliwiające stosowanie ustawy o chorobach zakaźnych w przypadku koronawirusa SARS-CoV-2. Ustawa przewiduje m.in., że podejrzani o zachorowanie na chorobę zakaźną podlegają obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym.



W wyniku podjętych działań, od kilku tygodni jest możliwość badań laboratoryjnych na koronawirusa w Polsce - próbki badane są w Warszawie w laboratoriach NIZP-PZH oraz Wojewódzkiego Szpitala Zakaźnego. Główny Inspektorat Sanitarny podał w weekend, że działają już też laboratoria w Olsztynie i we Wrocławiu. W najbliższych dniach uruchomione będą kolejne m.in. w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Katowicach, Kielcach, Rzeszowie, Łodzi, Lublinie i Poznaniu.



Oddziały zakaźne w trybie zwiększonej gotowości

W Agencji Rezerw Materiałowych przygotowywano materiały ochronne m.in. maski, by mogły z nich korzystać szpitale. Oddziały zakaźne są w trybie zwiększonej gotowości.



Prowadzane są działania informacyjne. Pod adresem gov.pl/koronawirus znajduje się kompendium wiedzy. Pod bezpłatnym numerem 800-190-590 można uzyskać niezbędne informacje dotyczące koronawirusa. Emitowane są edukacyjne spoty w mediach publicznych i komercyjnych, rozdawane ulotki w pociągach międzynarodowych relacji oraz rozsyłane specjalne smsy dla powracających z za granicy do Polski.



Główny Inspektorat Sanitarny opublikował na swoich stronach pakiet, gotowych do druku, materiałów dotyczących nowego koronawirusa, m.in. plakat, co robić, aby uniknąć zagrożenia i jak właściwie myć ręce.



MEN przekazało zalecenia dot. koronawirusa do szkół. MSZ monitoruje rozwój epidemii poza granicami Polski za pośrednictwem sieci placówek dyplomatycznych. MON deklaruje, że wojsko jest przygotowane, by zareagować w przypadku stwierdzenia obecności koronawirusa i wspierać cywilną służbę zdrowia. Wytyczne o zasadach postępowania otrzymali funkcjonariusze podległej MSWiA straży granicznej. W resorcie nauki ma powstać zespół, który m.in. koordynował działania na polskich uczelniach - opracuje wytyczne ws. zajęć dydaktycznych, organizowania wydarzeń masowych czy zasad odwoływania zajęć.