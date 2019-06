Gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM będzie Joanna Kluzik-Rostkowska. Z posłanką Platformy Obywatelskiej będziemy rozmawiać o dzisiejszym przesłuchaniu Donalda Tuska przed komisją ds. wyłudzeń VAT. Czy odpowiedzi byłego premiera pomagają w wyjaśnieniu tego, w jaki sposób powstawała luka VAT w ostatnich latach? Nasz gość odpowie również na pytania o kampanię wyborczą opozycji przed wyborami parlamentarnymi. Wielu komentatorów uważa, że zbyt późno teraz na poważne zmiany i PO musi pójść do wyborów w szerokiej koalicji partii tak, by zbliżyć się do PiS. Jaki jest w tej sytuacji plan Grzegorza Schetyny?

