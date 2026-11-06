„Jesteśmy gotowi”. Sikorski składa deklarację ws. wkładu Polski w rozmowy pokojowe

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„Jesteśmy gotowi wnieść konstruktywny wkład w przyszłe działania służące utrwaleniu pokoju i bezpieczeństwa w regionie oraz zaangażować się w prowadzone rozmowy” - powiedział szef MSZ Radosław Sikorski podczas oświadczenia dla mediów szefów MSZ Polski i Ukrainy oraz szefowej unijnej dyplomacji Kaji Kallas. Poinformował też, że „Polska przeznaczy dodatkowe 8 mln zł na zakup generatorów na zimę dla Ukrainy, a państwa regionu będą wzmacniać wsparcie wojskowe i finansowe dla Kijowa”.

Odnosząc się do przeprowadzonych rozmów Sikorski powiedział, że „spotkanie potwierdziło jedność państw naszego regionu wobec trwającej rosyjskiej agresji”.

Uzgodniliśmy, że kluczowe pozostaje wzmacnianie wsparcia wojskowego i finansowego dla Ukrainy. Jednomyślnie uzgodniliśmy oświadczenie, które jest do Państwa dyspozycji. Priorytetem jest wsparcie Ukrainy w przygotowaniach do nadchodzącego okresu zimowego i zwiększenie odporności jej sektora energetycznego - oświadczył szef polskiego MSZ.

Sikorski przekazał, że Polska „przeznaczy dodatkowe 8 mln zł na wspólnotę energetyczną”, z której funduszy zakupione będą generatory dla Ukrainy.

Dodał, że to Rosja musi zrozumieć, że jej dalsza agresja na Ukrainę będzie wiązała się z rosnącymi kosztami i konsekwencjami. Jesteśmy gotowi wnieść konstruktywny wkład w przyszłe działania służące utrwaleniu pokoju i bezpieczeństwa w regionie oraz zaangażować się w prowadzone rozmowy - zadeklarował szef resortu dyplomacji.

Jak zaznaczył, potwierdzeniem ważnej roli Polski i jej determinacji są organizowane w listopadzie wojskowe ćwiczenia koalicji chętnych.

„Żadne rozwiązanie nie może zostać narzucone Ukrainie bez jej zgody”

Podkreślił również, że „Ukraina nie powinna negocjować swojej przyszłości pod presją ostrzału ludności cywilnej”.

Żadne rozwiązanie nie może zostać narzucone Ukrainie bez jej zgody i obecności przy stole. Podobnie jak bezpieczeństwo Europy nie może być przedmiotem rozmów prowadzonych bez naszego udziału. Państwa wschodniej flanki są najbardziej dotknięte warunkami ewentualnego porozumienia, ale mogą też wnieść szczególnie istotną perspektywę dotyczącą percepcji zagrożeń ze strony Rosji - zaznaczył Sikorski.

W podobnym tonie wypowiedział się szef ukraińskiego MSZ Andrij Sybiha. Zaznaczył, że „nie może być żadnych decyzji o Ukrainie bez Ukrainy, ani o bezpieczeństwie Europy bez Europy”.

Dlatego - jak powiedział szef MSZ Ukrainy - Europa musi być częścią procesu pokojowego, zarówno przed zaplanowanymi na 10 i 11 listopada w Abu Zabi trójstronnymi negocjacjami na temat zakończenia wojny na Ukrainie, z udziałem USA, jak i po nich.

Ukraina poważnie podchodzi do spotkania w Abu Dhabi. Nasze priorytety to gwarancje bezpieczeństwa, deeskalacja na Morzu Czarnym, rozejm energetyczny, powrót dzieci i wymiany jeńców. Takiej samej powagi oczekujemy od Rosji - powiedział Sybiha.

Jak przekazał, podczas spotkania uzgodniono, że Polska i Ukraina nadal będą „wspólnie aktywnie rozwijać stosunki dwustronne i rozwiązywać wszystkie kwestie poprzez konstruktywny dialog”. Sybiha zaznaczył też, że „nie może być żadnych decyzji o Ukrainie bez Ukrainy, ani o bezpieczeństwie Europy bez Europy”.

Polska jest niezawodnym, najbliższym sojusznikiem Ukrainy i kluczowym hubem logistycznym bezpieczeństwa Ukrainy – podkreślił Sybiha.

Kallas o nowym impulsie

Szefowa unijnej dyplomacji powiedziała natomiast, że obecnie „istnieje nowy impuls dyplomatyczny związany z chęcią zakończenia” wojny Rosji z Ukrainą. Europa wspiera wszelkie działania mające na celu sprawiedliwy i trwały pokój. Dziś wraz z ministrami rozmawialiśmy o tym, jak to osiągnąć - powiedziała Kallas.

Jak stwierdziła, nie wiadomo, kiedy osiągnięty zostanie całkowity pokój, ale wiadomo, „co jest niezbędne, aby można było ten pokój osiągnąć”. Wszelkie porozumienia, które mają być wdrożone, wymagają uczestnictwa Unii Europejskiej w rozmowach. Gwarancja bezpieczeństwa, sankcje, odbudowa, a także akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej. Nie da się robić tego bez Unii Europejskiej - podkreśliła.