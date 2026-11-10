„Jest zielone światło”. Kosiniak-Kamysz spotkał się z szefem Pentagonu

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„Jest zielone światło od Pentagonu dla stałych baz amerykańskich w Polsce” - powiedział na konferencji prasowej minister obrony narodowej Władysław Kosiniak Kamysz, który spotkał się dziś z szefem Pentagonu Pete'em Hegsethem. Szef MON określił tę wizytę jako „przełomową”.

Szef MON podczas konferencji prasowej stwierdził, że było to jak dotąd najważniejsze spotkanie w Stanach Zjednoczonych. Zaznaczył, że Polska jest „modelowym” sojusznikiem USA, a także „strategicznym partnerem”.

Jak wyjaśnił, pierwszym tematem poruszonym podczas spotkania z szefem Pentagonu były stałe bazy amerykańskie w Polsce.

Na moje pytanie, jak wygląda sytuacja z decyzją na temat stałej obecności wojsk amerykańskich, sekretarz Hegseth odpowiedział: „wszystko idzie w dobrym kierunku”. To znaczy, jak to interpretujemy, że jest zielone światło ze strony Pentagonu dla stałej bazy wojsk amerykańskich w Polsce - powiedział szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Jak dodał, ostateczna decyzja należy do Białego Domu, poznamy ją w grudniu.

Szef MON przyznał, że Polska zainwestuje w stałą amerykańską bazę 15-20 miliardów. To nie jest wydatek, to jest inwestycja w bezpieczeństwo. Najsilniejszym elementem odstraszania - i w efekcie najtańszym - jest stała obecność żołnierzy amerykańskich w Polsce - powiedział wicepremier.

Drugą kwestią poruszoną podczas spotkania było użytkowanie i wykorzystanie amerykańskich rakiet oraz wyrzutni Tomahawk. Wicepremier zaznaczył, że tutaj też była pozytywna rekomendacja ze strony Pentagonu. W tym przypadku ostateczna decyzja należy do Kongresu.

BGM-109 Tomahawk to amerykański pocisk manewrujący, wykorzystywany m.in. przez amerykańską marynarkę wojenną czy brytyjską Royal Navy. Tego typu pocisk przystosowany jest do rażenia celów nawet na dystansie powyżej tysiąca kilometrów; używany był m.in. podczas niedawnych operacji USA na Bliskim Wschodzie, gdzie wystrzeliwany z okrętów US Navy pociski posłużyły do atakowania celów w głębi Iranu.

Podczas konferencji prasowej szef MON zaprezentował także podpisaną dzisiaj umowę o wzajemnej współpracy, która dotyczy rozwoju przemysłów zbrojeniowych i innych inicjatyw.

W umowie znalazły się także porozumienia o wspólnych inwestycjach, transferze technologicznym oraz współdziałaniu na rzecz utworzenia inicjatyw firm polskich i amerykańskich firm zbrojeniowych.

Polska jest ambasadorem USA w Unii Europejskiej, żeby sprzęt amerykański produkowany np. przez polsko-amerykańskie firmy mógł korzystać z pieniędzy europejskich, pieniędzy UE - powiedział. Zapowiedział też, że na zbliżającym się posiedzeniu ministrów obrony UE przedstawi propozycję w tej sprawie.