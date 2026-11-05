Jest zawiadomienie ws. znieważenia i zniesławienia wiceszefa policji

RMF24

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Zawiadomienie w sprawie znieważenia i zniesławienia wiceszefa policji Tomasza Michułki trafiło do Prokuratury Krajowej. Jak dowiedział się reporter RMF FM Krzysztof Zasada, Komenda Główna Policji chce, by śledczy ścigali tych, którzy publicznie obrażali i zniesławiali wicekomendanta w związku z sugerowaniem, że polecił policjantom użycie broni maszynowej wobec osób biorących udział w zgromadzeniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

Według autorów wniosku osoby publikujące obraźliwe i zniesławiające posty działały celowo, by poniżyć wicekomendanta policji. Naraziły go w ten sposób na utratę zaufania niezbędnego do pełnienia obowiązków na stanowisku wiceszefa policji.

Podważanie zaufania społecznego wobec tej formacji mundurowej potraktowano jako działanie na szkodę autorytetu państwa i porządku publicznego.

Pismo Tomasza Michułki

W internecie pojawiło się pismo podpisane przez komendanta Tomasza Michułkę dotyczące podwyższenia gotowości policji, czy też wyposażenia funkcjonariuszy w broń maszynową.

W mediach społecznościowych łączono to polecenie z kryzysem wokół Trybunału Konstytucyjnego, podczas gdy ta korespondencja związana była z mobilizacją służb w województwie warmińsko-mazurskim i dotyczyła zagrożeń aktami dywersji z obwodu królewieckiego.