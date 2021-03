45 tysięcy złotych zadośćuczynienia za bezzasadne zatrzymanie w styczniu 2019 r. otrzyma były prezes Grupy Lotos (GL) Paweł Olechnowicz - zdecydował Sąd Okręgowy w Gdańsku. Wyrok nie jest prawomocny.

Paweł Olechnowicz (zgodził się na podawanie nazwiska) domagał się od Skarbu Państwa zapłaty 100 tys. zł zadośćuczynienia.

Do zatrzymanie na 48 godzin b. prezesa GL doszło 29 stycznia 2019 r. w Wadowicach w Małopolsce. Miało ono związek ze śledztwem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku ws. wyrządzenia koncernowi paliwowemu znacznej szkody majątkowej.



W czerwcu 2019 r. Sąd Rejonowy w Gdańsku uznał, że zatrzymanie Pawła Olechnowicza było bezzasadne, choć było przeprowadzone prawidłowo. Po tym postanowieniu pełnomocnik b. szefa gdańskiej spółki Janusz Kaczmarek złożył wniosek do sądu o zasądzenie zadośćuczynienia.



Pod koniec stycznia 2019 r. na zlecenie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku oprócz Olechnowicza zatrzymano jeszcze trzy inne osoby, w tym Tomasza S. - byłego współpracownika ministra PO Sławomira Nowaka, b. radnego PO w Gdańsku i b. prezesa siatkarskiego klubu Atom Trefl Sopot.



Całej czwórce postawiono zarzuty wiążące się z wyrządzeniem spółce Lotos SA znacznej szkody majątkowej w kwocie nie mniejszej niż 246 tys. zł poprzez zawarcie w 2011 r. z jednym z podmiotów zewnętrznych, fikcyjnej umowy o świadczenie usług doradczych. Olechnowicz nie przyznaje się do tego zarzutu. Podejrzanym grozi kara do ośmiu lat więzienia.