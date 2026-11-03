Jest śledztwo ws. napaści na sędzię Korwin-Piotrowską. Żurek: O prawie w Polsce nie decydują mięśnie ani nocne wtargnięcie

RMF24

„Prokurator z Prokuratury Krajowej wszczął dziś z urzędu śledztwo w sprawie czynnej napaści na sędziów TK Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza oraz próby wymuszenia przemocą określonych działań na Trybunale Konstytucyjnym” - poinformował Waldemar Żurek. Chodzi o sytuację, do której doszło w nocy z piątku na sobotę.

Żurek informuje, że śledztwo dotyczy sytuacji, w której „grupa osób siłą odepchnęła sędziów od wejścia i wdarła się do budynku TK. Próbę przejęcia kontroli nad instytucją powstrzymała stanowcza postawa obecnych na miejscu sędziów Trybunału”.

Rzeczniczka Prokuratora Generalnego, prok. Anna Adamiak podała, że wedle wstępnych ustaleń „kilka osób, działając wspólnie i w porozumieniu, naparło z impetem na sędziów Annę Korwin-Piotrowską i Krystiana Markiewicza, a następnie siłą odepchnęło ich od wejścia do budynku Trybunału, naruszając ich nietykalność cielesną”. Potem osoby te – podała rzeczniczka prasowa PG – „wdarły się do wnętrza budynku z zamiarem wywarcia przemocą i groźbą bezprawną wpływu na czynności urzędowe” Trybunału.

Postępowanie jest prowadzone w sprawie czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego oraz artykułu dotyczącego zamachu na konstytucyjny organ Rzeczpospolitej. Śledztwo zostało wszczęte po analizie przekazów medialnych, w tym nagrań dokumentujących zdarzenie, oraz notatek urzędowych sporządzonych przez funkcjonariuszy publicznych.

„O prawie w Polsce nie decydują mięśnie ani nocne wtargnięcia, a każdy atak na sędziów i instytucje państwa spotka się ze zdecydowaną reakcją prokuratury” - zaznaczył minister sprawiedliwości.