Biskup Edward Janiak, ordynariusz diecezji kaliskiej będzie musiał się tłumaczyć przed Stolicą Apostolską. W filmie braci Sekielskich „Zabawa w chowanego” pokazany został przypadek, jak ten hierarcha tuszuje i ukrywa przypadki molestowania seksualnego dzieci przez księdza.

Bp Edward Janiak / Tomasz Wojtasik / PAP

Film "Zabawa w chowanego" to dzieło Tomasza i Marka Sekielskich. Opowiada on historię molestowania seksualnego nieletnich przez duchownych kościoła katolickiego. W filmie przedstawiona jest też postać biskupa Edwarda Janiaka, który próbuje ukrywać i tuszować przypadki molestowania przez księdza Arkadiusza Hajdasza.

Wideo youtube

Oświadczenie w tej sprawie wydał już abp Wojciech Polak, prymas Polski, a jednocześnie delegat Komisji Episkopatu Polski ds. ochrony dzieci i młodzieży.

Film "Zabawa w chowanego", który obejrzałem, ukazuje, że nie dochowano obowiązujących w Kościele standardów ochrony dzieci i młodzieży. Mam na myśli sposób traktowania osób pokrzywdzonych i ich rodzin, brak podjęcia odpowiednich działań w wyniku otrzymanych informacji o wykorzystywaniu seksualnym dzieci przez księdza, czyli niewypełnienie obowiązków nałożonych na przełożonego przez prawo kościelne - mówi prymas.

Wideo youtube

Jak zaznacza, ze względu na fakty przedstawione w filmie, postanowił zwrócić się do Stolicy Apostolskiej o wszczęcie postępowania dotyczącego zaniechania działania. Jak udało nam się ustalić, chodzi o biskupa kaliskiego Edwarda Janiaka.

"Nadużycie zaufania"

Ponadto Abp Wojciech Polak zaznacza, że każde cierpienie osoby skrzywdzonej przez duchownego jest wynikiem nadużycia zaufania, którym obdarzeni są przedstawiciele Kościoła. Zaznacza też, że w tych sprawach potrzebna jest współpraca między Kościołem i prokuraturą.

Historie z filmu nie są prawdą o zdecydowanej większości księży. Nie możemy pozwolić na to, by skandaliczne przypadki przekreśliły dobro, które jest w Kościele. W zdecydowanej większości księża i siostry zakonne to ludzie z powołaniem, sumiennie wypełniający swoje obowiązki. Nie ma wśród duchownych miejsca dla osób wykorzystujących seksualnie małoletnich. Nie ma zgody na ukrywanie ich przestępstw. Ścigamy sprawców również po to, by stanąć po stronie dobrych księży i wraz z nimi pomagać wszystkim wiernym w odkrywaniu Bożej miłości - kończy swoje oświadczenie hierarcha.