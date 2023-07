W Sejmie trwa debata nad wnioskiem o wotum nieufności wobec ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka. Apelując o odwołanie go ze stanowiska, opozycja przypomina m.in. sprawę rosyjskiej rakiety, którą odnaleziono w lesie pod Bydgoszczą dopiero kilka miesięcy po tym, jak naruszyła polską przestrzeń powietrzną.

Szef MON Mariusz Błaszczak / Andrzej Lange / PAP

Wniosek o wotum nieufności wobec Mariusza Błaszczaka złożyły Koalicja Obywatelska i Lewica. W uzasadnieniu podkreślono, że "działania podejmowane na przestrzeni ostatnich tygodni przez Mariusza Błaszczaka wyraźnie ukazują, że nie jest on osobą na tyle odpowiedzialną, aby w obliczu wojny toczącej się tuż za polską granicą wypełniać stanowisko Ministra Obrony Narodowej". W tym kontekście wymieniono m.in. sprawę rosyjskiej rakiety, która spadła w grudniu 2022 r. pod Bydgoszczą. Kilka miesięcy później na jej szczątki natrafiła przypadkowa osoba.

Tomasz Siemoniak - były minister obrony, a obecnie poseł Koalicji Obywatelskiej podkreślił, że sprawa rosyjskiej rakiety naruszyła poczucie bezpieczeństwa obywateli. Wszystkie kompromitujące ministra Błaszczaka zdarzenia nastąpiły po upadku rakiety - zauważył. Liczymy, że NIK i prokuratura wyjaśnią do spodu, co się naprawdę zdarzyło - dodał.

Siemoniak przypomniał, że premier Mateusz Morawiecki przyznał, że o sprawie rakiety dowiedział się pod koniec kwietnia, gdy informacja pojawiła się w mediach. Jakaż ważniejsza sprawa była między ministrem obrony, a premierem między grudniem a kwietniem niż przelot nad nami rosyjskiej rakiety? Czy można mieć zaufanie do ministra obrony, który nie przekazuje tak krytycznej informacji? - pytał Siemoniak.

Minister Błaszczak w interesie bezpieczeństwa Polski powinien odejść - mówił Siemoniak. Jeśli jednak w porywie partyjnej lojalności go obronicie, niech premier rozważy inną funkcję dla niego, spokojniejszy resort - dodał. Polski nie stać na niewiarygodnego i słabego ministra obrony, któremu nie ufa większość Polaków, prezydent i premier - stwierdził były minister obrony.



Szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski zarzucił szefowi MON, że zamiast wziąć na siebie honorowo winę za sprawę rakiety, ten miał szukać kozła ofiarnego. Ośmieszył pan siebie i - co gorsza - ośmieszył pan polskie wojsko - mówił poseł.



Jesteście partaczami, a pan, panie ministrze, jest hersztem tych partaczy - stwierdził Gawkowski. Tak trzeba mówić o rządach, które niszczą polską zbrojeniówkę i hańbią polską armię - mówił. Panie ministrze, jest pan największym szkodnikiem polskiej armii - dodał.



W czasach wojny na Ukrainie szefem resortu obrony powinien być człowiek, któremu ufa polska armia, któremu ufają polscy obywatele, któremu ufają polscy generałowie - przekonywał Gawkowski. Dopóki będzie pan ministrem obrony - Polska nie będzie bezpieczna, polska armia będzie zaniedbana, a polski obywatel nie będzie móc czuć się bezpiecznie we własnym kraju - ocenił.

Fogiel: Trudno znaleźć poważne zarzuty

Zasadnicze tezy tego wniosku można zdezawuować w minutę. Zaliczyć go należy do kategorii publicystyka. Trudno znaleźć tu poważne zarzuty, czy udokumentowane fakty, których oczekiwałoby się od dokumentu mającego być przedmiotem parlamentarnej debaty - ocenił poseł Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Główna część tego wniosku to opisy medialne w żaden sposób niezweryfikowane oraz rozmaite spekulacje. Pewnie większość z państwa tego wniosku nie czytała. Polecam. Zdecydowana większość to cytaty z mediów - dodał.



Odnosząc się do kwestii "incydentu pod Bydgoszczą" związanego z upadkiem rosyjskiej rakiety Fogiel powiedział, że "w tej sprawie już 11 maja na konferencji prasowej wszystkie informacje, które mogły zostać przekazane opinii publicznej, zostały przekazane". Oczywiste jest chyba dla wszystkich, że mówimy o kwestiach, które z uwagi na bezpieczeństwo narodowe nie mogą być w pełni jawne i w pełni dostępne - dodał.



Jeśli mowa o obronie polskiego nieba, to powiedzmy jasno, że system obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej w Polsce musiał być budowany od zera, bo siedzący tutaj przedstawiciele PO i PSL za czasów swoich rządów nie zrobili w tej kwestii absolutnie nic - podkreślał Fogiel.

Opozycja pokazuje Rosji, że śmiesznym kosztem jednego nieuzbrojonego pocisku jest w stanie skłonić dużą część polskiej klasy politycznej do rozpętania burzy, do wywołania chaosu informacyjnego i domagania się dymisji ministra obrony, który w bezprecedensowy sposób modernizuje i wzmacnia polską armię - wskazywał Fogiel.