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Sprawa Akademii Wymiaru Sprawiedliwości powraca. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił wniosek Michała Sopińskiego o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego ustalenia, czy organem właściwym do odwołania rektora-komendanta był minister sprawiedliwości, czy senat uczelni.

Decyzja zapadła 13 listopada

W opublikowanym w czwartek na stronie resortu sprawiedliwości komunikacie MS poinformowało, że decyzja o odrzuceniu wniosku Sopińskiego zapadła 13 listopada, czyli w ubiegły piątek.

„Ministerstwo Sprawiedliwości wniosło o odrzucenie wniosku, wskazując, że między organami nie wystąpił rzeczywisty spór o właściwość, a podnoszone wątpliwości dotyczyły interpretacji przepisów prawa” – napisał resort.

Jak podał resort, kilka dni później zapadło orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie w sprawie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości.

16 listopada WSA w Warszawie odrzucił skargę senatu AWS na rozstrzygnięcie szefa MS, który to stwierdził nieważność uchwały senatu uznającej go za organ „wyłącznie właściwy” do powoływania i odwoływania rektora-komendanta.

„WSA uznał, że senat nie posiadał własnego interesu prawnego uprawniającego go do zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego. Uprawnienia senatu w tym zakresie miały charakter kompetencji organu uczelni” – stwierdził resort.

Postępowanie w sprawie odwołania Sopińskiego

Postępowanie w sprawie odwołania Michała Sopińskiego z funkcji Rektora-Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości zostało wszczęte w marcu tego roku. Jako podstawę tego działania MS podawało przepis ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Natomiast pod koniec maja szef MS wydał decyzję o odwołaniu Sopińskiego z funkcji rektora-komendanta AWS. Utrzymał ją w mocy 9 września.

Sopiński zaskarżył ostateczną decyzję do WSA w Warszawie 2 października.

Resort argumentował, że odwołanie Sopińskiego związane było z wadami prawnymi „w przewodach doktorskich”, „manifestowaniem poglądów politycznych” i „blokowaniem organizacji aplikacji kuratorskiej”. O samej dymisji przesądzić miał „skumulowany efekt tych działań”.

Afera w AWS. Komisja Etyki zajmie się sprawą czwórki posłów PiS Komisja Etyki Poselskiej zajmie się sprawą czwórki posłów PiS-u, którzy we wrześniu brali udział w blokadzie Akademii Wymiaru Sprawiedliwości - dowiedział się reporter RMF FM. Politycy partii Jarosława Kaczyńskiego protestowali przeciwko odwołaniu…

Nowy rektor-komendant

Pod koniec października senat uczelni wybrał nowego rektora-komendanta Jakuba Czarkowskiego. Pełnił on dotychczas funkcję prorektora ds. współpracy i rozwoju AWS.

Szef MS Waldemar Żurek zapowiadał, że będzie się „przyglądał” nowemu rektorowi. Ocenił, że jego kandydowanie na to stanowisko budziło jego „poważne wątpliwości”.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie informowała na początku października, że były wykładowca AWS Jarosław S. usłyszał zarzuty dotyczące popełnienia pięciu przestępstw na tle seksualnym: zgwałcenia, doprowadzenia do poddania się innej czynności seksualnej w związku z nadużyciem stosunku zależności oraz naruszenia nietykalności cielesnej pokrzywdzonej i usiłowania doprowadzenia jej do poddania się innej czynności seksualnej. S. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień.

W doniesieniach medialnych pojawiało się wówczas także nazwisko Czarkowskiego. Jak pisała „Gazeta Wyborcza”, gdy w 2025 roku studentki AWS oskarżyły o molestowanie prof. S., „Czarkowski miał wiedzieć o sygnałach dotyczących wykładowcy wcześniej, niż sprawa trafiła do oficjalnej skargi”. „Do rektora wpłynęła też oficjalna skarga na zachowanie samego Czarkowskiego” - pisał dziennik i dodawał, że miało chodzić o słowa wypowiedziane do jednej ze studentek.

Afera w Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Rektor Sopiński zwolniony dyscyplinarnie Michał Sopiński został dyscyplinarnie zwolniony z Akademii Wymiaru Sprawiedliwości. Oprócz niego zwolnieni zostali doktorzy: Mariusz Kuryłowicz, Iwona Lewandowska-Pierzynka oraz Kamila Chmiel – poinformowała Akademia w komunikacie na swojej stronie…

Demonstracje przed akademią

Wrześniowa decyzja o odwołaniu Sopińskiego wywołała protesty — przed siedzibą uczelni organizowane były demonstracje, w których uczestniczyli politycy Prawa i Sprawiedliwości, a w budynku przez pewien czas przebywała posłanka tej partii Maria Kurowska; odmawiała opuszczenia go. Demonstrujący próbowali m.in. uniemożliwić pełniącemu wówczas obowiązki rektora-komendanta dr hab. Sławomirowi Cudakowi wejście do siedziby Akademii. Ostatecznie udało mu się to zrobić dzięki asyście policji.

Głównym celem działalności powołanej w 2018 r. Akademii Wymiaru Sprawiedliwości jest kształcenie funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy innych służb oraz osób cywilnych.