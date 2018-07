Przed południem, senacka Komisja Ustawodawcza, zdecydowała, że "nie rekomenduje Senatowi wyrażenia zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum konsultacyjnego". Cały Senat rozpocznie debatę w sprawie propozycji Andrzeja Dudy około godziny 16. Wcześniej senatorowie PiS mają się naradzać z kierownictwem partii.

Prezydent Andrzej Duda podczas oświadczenia nt. referendum konsultacyjnego / Paweł Supernak / PAP

Prezydent Andrzej Duda proponuje, żeby referendum konstytucyjne odbyło się w dniach 10 i 11 listopada. Czy ten pomysł ma szansę? Senatorowie PiS muszą rozważyć m.in. to, że głosowanie będzie kosztowne i trudne do przeprowadzenia - bo zaraz po wyborach samorządowych. Do tego prezydenckie pytania są dość szerokie. Andrzej Duda chce zapytać o to, czy Polacy są za uchwaleniem nowej konstytucji, czy są za systemem prezydenckim, gabinetowym czy pozostawieniem obecnego modelu. Wśród pytań referendalnych są m.in. te o konstytucyjne zagwarantowanie nienaruszalności praw rodziny do świadczeń z programu 500 plus, prawa do emerytury nabywanego w wieku 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.



Poza tym referendum byłoby trzecim głosowaniem w ciągu czterech tygodni.

Rachunek za fiasko głosowania mogłaby zapłacić partia rządząca w kolejnych wyborach.



Dlatego zwykła kalkulacja nakazuje, żeby PiS wniosek prezydenta odrzuciło, dla złagodzenia twierdząc, że pomysł jest cenny i zasługuje na realizację, ale niekoniecznie akurat w tym terminie.



Prezydent straci niewiele. Powie "chciałem, ale sami widzicie". PiS nie straci zupełnie nic, a przy okazji lekko prezydenta "zdyscyplinuje".



Czy tak będzie? Dowiemy się najpóźniej jutro.



Kuchciński: Myślę, że senatorowie PiS podejmą racjonalną decyzję ws. referendum

Senatorowie PiS z uwagą będą dyskutować nad wnioskiem prezydenta o zarządzenie referendum ws. zmian w konstytucji; mają poważny problem, ale myślę, że podejmą decyzje racjonalną - mówił w poniedziałek marszałek Sejmu Marek Kuchciński.



Podkreślił jednocześnie, że decyzji nie podejmuje Prawo w Sprawiedliwość. Tę decyzje podejmuje Senat - zauważył marszałek.



Wydaje się, że (Senat) podejmie w tym tygodniu decyzje. Jeśli zatwierdzi, zgodzi się z decyzją prezydenta, wówczas termin wskazany przez prezydenta, 10-11 listopada, będzie terminem obowiązującym. Jeżeli nie, to będziemy musieli szukać innego rozwiązania - dodał Kuchciński. Zdaniem marszałka, dyskusja nad zmianą konstytucji "jest potrzebna". Minęło pokolenie, ponad 20 lat obowiązującej konstytucji. Zawsze, w każdym państwie demokratycznym, po takim czasie jest namysł, pochylenie się nad tym, czy konstytucja aktualna spełnia swoje wymagania, oczekiwania obywateli - mówił Marek Kuchciński.



Marszałek Sejmu przypomniał, że w czasie obowiązywania obecnej konstytucji Polska stała się członkiem NATO, Unii Europejskiej, jest w strefie Schengen. To oznacza, że prawie 60 proc. decyzji podejmowanych jest w UE. Do tego również trzeba dostosować zapisy konstytucji - dodał marszałek.



Zgodnie z konstytucją referendum ogólnokrajowe w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa ma prawo zarządzić Sejm lub prezydent za zgodą Senatu. Do wyrażenia zgody na przeprowadzenie referendum konieczna jest bezwzględna większość głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby senatorów.



(ug)