Sąd przychylił się do wniosku prokuratury o tymczasowy areszt dla Bogdana W. i Wojciecha K. - poinformowała Prokuratura Krajowa. Śledczy zarzucają im udzielanie Stefanowi Niesiołowskiemu korzyści osobistej.

Doprowadzenie zatrzymanych do Prokuratury Krajowej w Łodzi / PAP/Marek Kliński /

Wobec trzeciego z mężczyzn - Krzysztofa K. prokurator zastosował środki o charakterze wolnościowym w postaci policyjnego dozoru i zakazu opuszczania kraju połączonego z zatrzymaniem paszportu.

W ostatni czwartek prokuratorzy Łódzkiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zakończyli czynności z udziałem trzech zatrzymanych biznesmenów.



Bogdanowi W. i Wojciechowi K. prokurator przedstawił zarzut dotyczący udzielenia posłowi na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Stefanowi Niesiołowskiemu, co najmniej trzydziestokrotnie korzyści osobistej. Zachowanie podejrzanych polegało na organizowaniu i opłacaniu usług seksualnych, świadczonych przez kobiety trudniące się zawodowo lub okazjonalnie prostytucją - poinformowała w komunikacie Prokuratura Krajowa. Do zdarzeń objętych zarzutem miało dochodzić w latach 2013 - 2015.



Z kolei Krzysztofowi K. śledczy zarzucili, że w 2015 roku wielokrotnie ułatwił uprawianie prostytucji poprzez ustalanie terminów i miejsc spotkań z klientami, a także organizowanie środka transportu do miejsca świadczenia usług.