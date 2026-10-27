Jest akt oskarżenia przeciwko Leszkowi K. Dziennikarz odpowie za znęcanie się nad rodzina

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko dziennikarzowi śledczemu Leszkowi K. Mężczyzna odpowie za znęcanie się psychiczne i fizyczne nad rodziną.

Leszek K. odpowie za znęcanie się nad rodziną (fot. Art Service)

Leszek K. odpowie za znęcanie się nad rodziną (fot. Art Service) / PAP/EPA

Dziennikarz jest podejrzany o to, że miał bez zezwolenia pistolet gazowy, a także 54 sztuki amunicji oraz o to, że za pośrednictwem poczty elektronicznej groził śmiercią komendantowi powiatowemu policji w Piasecznie. Broń i amunicję znaleziono w trakcie przeszukania samochodu dziennikarza.

Do zgromadzonych dowodów dołączono też materiały z odwieszonej sprawy, w której prokuratora postawiła Leszkowi K. zarzut znęcania się nad rodziną.

„Materiał dowodowy na tym etapie nie pozwala na zakończenie śledztwa”

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał we wtorek, że materiały w tej sprawie wyłączono do odrębnego postępowania, a akt oskarżenia skierowano do Sądu Rejonowego w Piasecznie.

W zakresie pozostałych czynów, tj. posiadania broni bez wymaganego zezwolenia oraz kierowania groźby pozbawienia życia wobec Komendanta Policji w Piasecznie, materiał dowodowy na tym etapie nie pozwala na zakończenie śledztwa ani poprzez skierowanie aktu oskarżenia, ani poprzez jego umorzenie - wyjaśnił prok. Skiba.

Dodał, że prokuratura oczekuje m.in. na przesłuchanie świadka w Austrii i uzyskanie kolejnej dokumentacji ze Szwajcarii, która jest niezbędna do podjęcia decyzji co do dalszego toku śledztwa.

Postanowieniem prokuratora zostały wyłączone materiały w sprawie formułowania gróźb popełnienia przestępstwa na szkodę ustalonych pokrzywdzonych bądź osób im najbliższych w Łosiu w dniu 2 września 2026 r. oraz w okresie bezpośrednio poprzedzającym tę datę. Do tych materiałów są sukcesywnie dołączane kolejne materiały dotyczące naruszania miru domowego - poinformował prok. Skiba.

Zaznaczył, że postępowanie to pozostaje również w nadzorze Prokuratury Okręgowej w Warszawie.