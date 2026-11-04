Jest akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi

Cztery zarzucane czyny
Według informacji TVN24 akt oskarżenia obejmuje:
- kradzież flagi Ukrainy z budynku ratusza w Białej Podlaskiej;
- kradzież flagi Unii Europejskiej z gmachu ówczesnego Ministerstwa Przemysłu w Katowicach;
- zniszczenie wystawy poświęconej społeczności LGBT w budynku Sejmu;
- zniesławienie organizatorów akcji „Żonkile”, w tym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, podczas debaty prezydenckiej organizowanej przez „Super Express”.
Sześć osób objętych sprawą
Oprócz Brauna w sprawie oskarżonych jest pięć innych osób. Dwóm z nich śledczy zarzucają współsprawstwo kradzieży flag. W tej grupie jest poseł Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz.
Trzy kolejne osoby mają odpowiadać za pomocnictwo przy kradzieży ukraińskiej flagi w Białej Podlaskiej.