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Jest akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 4 listopada (14:42)

Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko europosłowi Grzegorzowi Braunowi – ustalił TVN24. Sprawa dotyczy m.in. kradzieży flag Ukrainy i Unii Europejskiej, zniszczenia wystawy LGBT w Sejmie oraz zniesławienia organizatorów akcji „Żonkile”.

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Jest akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi
Grzegorz Braun (fot. PAWEL RELIKOWSKI / POLSKA PRESS/Polska Press) /East News

Cztery zarzucane czyny

Według informacji TVN24 akt oskarżenia obejmuje:

  • kradzież flagi Ukrainy z budynku ratusza w Białej Podlaskiej;
  • kradzież flagi Unii Europejskiej z gmachu ówczesnego Ministerstwa Przemysłu w Katowicach;
  • zniszczenie wystawy poświęconej społeczności LGBT w budynku Sejmu;
  • zniesławienie organizatorów akcji „Żonkile”, w tym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, podczas debaty prezydenckiej organizowanej przez „Super Express”.

Sześć osób objętych sprawą

Oprócz Brauna w sprawie oskarżonych jest pięć innych osób. Dwóm z nich śledczy zarzucają współsprawstwo kradzieży flag. W tej grupie jest poseł Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz.

Trzy kolejne osoby mają odpowiadać za pomocnictwo przy kradzieży ukraińskiej flagi w Białej Podlaskiej.

 


Źródło: RMF24
Tagi: Grzegorz Braun

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