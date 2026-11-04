Jest akt oskarżenia przeciwko Grzegorzowi Braunowi

RMF24

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Prokurator skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko europosłowi Grzegorzowi Braunowi – ustalił TVN24. Sprawa dotyczy m.in. kradzieży flag Ukrainy i Unii Europejskiej, zniszczenia wystawy LGBT w Sejmie oraz zniesławienia organizatorów akcji „Żonkile”.

Cztery zarzucane czyny

Według informacji TVN24 akt oskarżenia obejmuje:

kradzież flagi Ukrainy z budynku ratusza w Białej Podlaskiej;

kradzież flagi Unii Europejskiej z gmachu ówczesnego Ministerstwa Przemysłu w Katowicach;

zniszczenie wystawy poświęconej społeczności LGBT w budynku Sejmu;

zniesławienie organizatorów akcji „Żonkile”, w tym Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, podczas debaty prezydenckiej organizowanej przez „Super Express”.

Sześć osób objętych sprawą

Oprócz Brauna w sprawie oskarżonych jest pięć innych osób. Dwóm z nich śledczy zarzucają współsprawstwo kradzieży flag. W tej grupie jest poseł Konfederacji Korony Polskiej Roman Fritz.

Trzy kolejne osoby mają odpowiadać za pomocnictwo przy kradzieży ukraińskiej flagi w Białej Podlaskiej.