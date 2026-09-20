Jesienna inwazja „biedronek ninja”. Gryzą, uczulają i masowo oblegają nasze domy

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Oblegają ściany bloków, wdzierają się przez szczeliny w oknach i potrafią dotkliwie pogryźć. Do polskich miast powróciła jesienna plaga biedronek azjatyckich. Te owady tylko z pozoru przypominają dobrze znane nam z dzieciństwa siedmiokropki – w rzeczywistości to inwazyjne szkodniki, które zagrażają naszej naturze i mogą być niebezpieczne dla alergików. Podpowiadamy, dlaczego masowo wybierają nasze salony i jak skutecznie zabezpieczyć przed nimi dom.

Skąd się wzięła biedronka azjatycka?

Biedronka azjatycka (Harmonia axyridis) to gatunek chrząszcza, który pierwotnie występował w Azji Wschodniej. Do Europy i Ameryki Północnej została sprowadzona celowo – miała pomagać w walce z mszycami w uprawach rolnych i ogrodniczych. Jej obecność w Polsce została po raz pierwszy odnotowana w 2006 roku. Od tego czasu populacja biedronki azjatyckiej systematycznie rośnie, a w okresie jesiennym owady te szczególnie licznie pojawiają się na ścianach budynków, zwłaszcza w miastach.

Jak rozpoznać biedronkę azjatycką?

Choć na pierwszy rzut oka biedronka azjatycka przypomina dobrze znaną rodzimą siedmiokropkę, różni się od niej kilkoma istotnymi cechami. Jej pancerzyk może mieć kolor żółty, pomarańczowy, czerwony, a nawet czarny. Charakterystyczna jest zmienność liczby kropek – od zera do nawet 20. Dodatkowym wyróżnikiem jest jasna głowa z wyraźnym znakiem w kształcie litery „W” lub „M” tuż za nią. Azjatyckie biedronki bywają większe i bardziej masywne niż rodzime gatunki.

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Dlaczego biedronki azjatyckie pojawiają się w domach?

Jesień to okres, w którym te owady intensywnie poszukują schronienia przed zimą. Najczęściej można je zaobserwować na nasłonecznionych ścianach budynków, w szczelinach okien i drzwi, a także w innych trudno dostępnych miejscach. Wysokie bloki mieszkalne przypominają im skaliste zbocza – naturalne miejsca zimowania w ich ojczystych rejonach. Skupiska biedronek powstają, ponieważ owady te wydzielają zapachy, które przyciągają kolejne osobniki, zwiększając szanse na przetrwanie zimy.

Czy biedronka azjatycka jest groźna dla ludzi?

Chociaż biedronki azjatyckie są pożyteczne w rolnictwie, w domach mogą być uciążliwe, a nawet niebezpieczne dla alergików. W sytuacji zagrożenia wydzielają żółtą, kleistą substancję z gruczołów na nogach. Może ona powodować reakcje alergiczne, wysypkę czy podrażnienia skóry.

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Dodatkowo, biedronki azjatyckie mogą gryźć ludzi – ukąszenie nie jest groźne, ale może wywołać zaczerwienienie, swędzenie, pieczenie oraz obrzęk. Osoby uczulone powinny zachować szczególną ostrożność.

Biedronka azjatycka (Harmonia axyridis) / Shutterstock

Jak radzić sobie z biedronką azjatycką w domu?

Eksperci podkreślają, że zapobieganie jest najskuteczniejszą metodą walki z biedronkami azjatyckimi. Oto kilka sprawdzonych sposobów:

Uszczelnianie domu

Zabezpiecz okna i drzwi – użyj silikonowych uszczelniaczy, aby zamknąć wszelkie szczeliny wokół okien, drzwi i parapetów. Sprawdź wentylację – zamontuj drobną siatkę na otworach wentylacyjnych, kratkach i kominach. Napraw pęknięcia w ścianach – regularnie sprawdzaj i uszczelniaj wszelkie pęknięcia w ścianach i fundamentach.

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Usuwanie biedronek

Odkurzanie – to jedna z najprostszych i najskuteczniejszych metod. Warto używać odkurzacza z jednorazowym workiem, który po użyciu należy natychmiast wyrzucić poza dom. Naturalne środki odstraszające – biedronki nie lubią intensywnych zapachów, np. olejku cytrynowego, goździkowego, mięty pieprzowej czy czosnku. Można przygotować naturalny spray i rozpylać go w miejscach, gdzie pojawiają się owady.

Profesjonalna pomoc

W przypadku dużej liczby owadów warto rozważyć skorzystanie z usług firm specjalizujących się w zwalczaniu szkodników. Profesjonaliści dysponują skutecznymi środkami chemicznymi i technikami, które pozwalają trwale pozbyć się problemu.

Co zrobić po ugryzieniu biedronki azjatyckiej?

Jeśli dojdzie do ugryzienia, miejsce należy dokładnie umyć wodą z mydłem i nałożyć chłodny kompres. W przypadku silnej reakcji alergicznej warto sięgnąć po maść na ukąszenia lub skonsultować się z lekarzem.

Inwazyjny owad może być żółty, pomarańczowy lub nawet czarny / Shutterstock

Czy biedronki azjatyckie zagrażają naszym rodzimym gatunkom?

Obecność biedronki azjatyckiej to nie tylko problem dla ludzi, ale także dla rodzimej fauny. Arlekiny są bardziej agresywne i mogą wypierać krajowe gatunki biedronek, konkurując z nimi o pokarm i miejsca schronienia.