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Jej suplementy miały wspierać leczenie Hashimoto. Dorota R. usłyszała zarzut

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 29 lipca (14:10)

Znana piosenkarka Dorota R. usłyszała zarzut złamania przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne. Według prokuratury, na portalu społecznościowym promowała suplementy diety, przypisując im właściwości lecznicze.

Jej suplementy miały wspierać leczenie Hashimoto. Dorota R. usłyszała zarzut
Zdjęcie ilustracyjne (autor zdjęcia: kateryna labyk) /Shutterstock

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba przekazał w środę, że podejrzanej Dorocie R. „ogłoszono zarzut o to, że w okresie od 7 maja 2025 r. do 3 czerwca 2025 r. na portalu społecznościowym X przypisywała właściwości produktów leczniczych wprowadzanym do obrotu produktom o nazwie Doda D’eau Mega Colostrum oraz Doda D’eau Foods Hashi Gummies, zapewniając w materiale audiowizualnym, że są to produkty leczące przewlekłe autoimmunologiczne zapalenie tarczycy – chorobę Hashimoto, a także inne schorzenia dotyczące zaburzeń funkcjonowania gruczołu tarczycy – pomimo że produkty te nie spełniają wymogów określonych w ustawie Prawo farmaceutyczne”.

Dorota R. nie przyznała się do winy

Piosenkarka nie przyznała się do popełnienia zarzucanego jej czynu, ale złożyła wyjaśnienia. Czyn z art. 130 Ustawy Prawo farmaceutyczne, czyli przypisywanie właściwości leczniczych produktom, które takich wymogów nie spełniają, zagrożony jest karą grzywny.

Dorota R. w internecie opowiadała, że suplementy przez nią sygnowane mogą – jak twierdziła – wspierać leczenie choroby Hashimoto. W maju 2025 r. Główny Inspektor Farmaceutyczny skierował do prokuratury zawiadomienie w tej sprawie.

Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Dorota R.

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