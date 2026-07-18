Jedziesz nad morze? Poważne utrudnienia na autostradzie A1

RMF24

Na autostradzie A1 w pobliżu miejscowości Nowy Dwór (woj. kujawsko-pomorskie) ruch w kierunku Łodzi odbywa się wyłącznie pasem szybkim. Wcześnie Centrum Kontroli Ruchu Autostrady A1 informowało o czasowym zamknięciu autostrady w kierunku Łodzi. Utrudnienia powstały po zderzeniu się tam pięciu samochodów osobowych.

Korki na A1

Wcześniej informowaliśmy o utrudnieniach na A1 w Kozłowie (Kujawsko-Pomorskie) po wypadku auta osobowego. Ruch w kierunku Gdańska odbywa się tam już dwoma pasami.

Dyżurna z bydgoskiego oddziału GDDKiA Arleta Morgut informowała, że do uderzenia auta osobowego w bariery doszło na 180. km A1 w kierunku Gdańska. Pas szybki był zablokowany przez blisko trzy godziny.

W wypadku nikt nie odniósł poważniejszych obrażeń. Ruch na A1 z uwagi na letnie wyjazdy nad morze jest duży.

Z powodu remontów korkuje się też na trasie między Trójmiastem a Toruniem - w obu kierunkach.

Kolizja pięciu pojazdów

Około godziny 15:30 autostrada A1 została zablokowana w Nowym Dworze koło Torunia w kierunku Łodzi. Zderzyło się tam pięć samochodów osobowych. Jedna osoba została ranna.

Ruch na tym odcinku w kierunku Łodzi został już częściowo przywrócony - odbywa się wyłącznie pasem szybkim

Problemy czekają kierowców nie tylko na A1, ale również na S7. Powstał tam korek po wypadku na wysokości węzła Gdańsk Lipce. Na jezdni w stronę Elbląga i dalej Warszawy zderzyły się cztery samochody. Ruch odbywa się tam jednym pasem.