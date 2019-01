Jarosław Gowin domaga się ujawnienia, ile zarabiają pracownicy Narodowego Banku Polskiego. Wicepremier dołącza do krytyki formułowanej dotychczas przede wszystkim przez opozycję. A chodzi o nieoficjalną informację, że dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP Martyna Wojciechowska może zarabiać co najmniej 65 tysięcy złotych miesięcznie.

Narodowy Bank Polski wydał dotychczas bardzo ogólne oświadczenie, w którym unika odpowiedzi na proste pytanie: ile zarabiają dyrektorzy departamentów.

Jarosław Gowin taką postawę krytykuje i naciska na prezesa NBP Adama Glapińskiego, żeby jak najszybciej oficjalnie poinformował o wysokości zarobków. Takie chowanie głowy w piasek jest błędem - powiedział w rozmowie z naszym reporterem.

Wicepremier dodaje, że jeżeli informacje o tak wysokich zarobkach potwierdzą się, to są one "skandalicznie wysokie". Byłby to fakt niezwykle bulwersujący i oczekiwałbym, że władze Narodowego Banku Polskiego przedstawią uzasadnienie - dodał.

Z oficjalnym pytaniem do prezesa NBP o zarobki jego współpracowniczki, wystąpił senator PiS Jan Maria Jackowski. W oświadczeniu opublikowanym na swojej stronie internetowej zadaje Adamowi Glapińskiemu, szefowi Narodowego Banku Polskie dwa pytania. Twierdzi, że robi to w imieniu swoich wyborców.

- Czy prawda jest, że jedna z współpracowniczek Pana Prezesa zarabia 65 tysięcy zł miesięcznie. Jeżeli nie jest to prawdą, to jakie zarobki miesięcznie z uwzględnieniem wszystkich pochodnych, osiąga ta osoba w NBP.

- Jaki jest zakres obowiązków wzmiankowanej współpracowniczki i jakie posiada kwalifikacje merytoryczne, by realizować te zadania.

Pod koniec grudnia "Gazeta Wyborcza" napisała o dwóch współpracowniczkach prezesa NBP Adama Glapińskiego - szefowej departamentu komunikacji i promocji Martynie Wojciechowskiej oraz dyrektorce gabinetu prezesa NBP Kamili Sukiennik. Ujawniono wówczas, że zarobki Martyny Wojciechowskiej wynoszą ok. 65 tys. zł.

Prezes NBP nie udzielił publicznie odpowiedzi dotyczącej wynagrodzenia swojej podwładnej.

Z kolei według ustaleń portalu OKO.press, szefowa departamentu komunikacji i promocji NBP może zarabiać znacznie więcej. Martyna Wojciechowska ma bowiem dostawać też 11 tysięcy złotych miesięcznie z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, dokąd posłał ją prezes banku centralnego Adam Glapiński.

W piątek kontrolę w Narodowym Banku Polskim rozpoczęła NIK. Sprawdzane będą m.in. zasady wynagradzania kierownictwa i pracowników banku centralnego. Przyjrzymy się zasadom wynagradzania - mówił Krzysztof Kwiatkowski.

Wraz z medialnymi informacjami na temat pensji Martyny Wojciechowskiej na Twitterze pojawiły się zestawienia zarobków światowych przywódców. Okazuje się, że dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji NBP zarabia więcej niż premier Wielkiej Brytanii czy prezydenci Francji i Rosji.

Gazeta.pl, powołując się na dane udostępnione na portalu Ig.com, pisze, że Theresa May i Emmanuel Macron zarabiają rocznie równowartość ok. 800 tys. zł. Pensja prezydenta Rosji Władimira Putina to "zaledwie" równowartość ok. pół miliona złotych.