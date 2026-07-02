Janusz Krasoń Głównym Inspektorem Pracy

RMF24

Janusz Krasoń został powołany na urząd Głównego Inspektora Pracy. Zastąpił na stanowisku szefa PIP Marcina Staneckiego. Krasoń pełnił dotąd obowiązki dyrektora Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu.

Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powołał w czwartek Janusza Krasonia na Głównego Inspektora Pracy.

Marszałek powołuje Głównego Inspektora Pracy na podstawie ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy po zasięgnięciu opinii Rady Ochrony Pracy i właściwej komisji sejmowej.

W czwartek podczas uroczystości w Sejmie Czarzasty wręczył Krasoniowi akt nominacyjny.

Kim jest Janusz Krasoń?

Janusz Krasoń pełnił dotąd obowiązki dyrektora Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu. Był również dyrektorem tej placówki w latach 1990-2001, a następnie 2011-2018. Był też posłem na Sejm IV, V i VI kadencji najpierw z ramienia SLD, a potem Lewicy i Demokratów.

W środę sejmowa komisja nie wydała pozytywnej opinii w sprawie jego kandydatury na nowego szefa Państwowej Inspekcji Pracy. Pozytywnie zaopiniowała natomiast odwołanie z tej funkcji Marcina Staneckiego.