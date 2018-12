"Zupełnie niedopuszczalne jest twierdzenie, że luka VAT w latach 2008-2015 wyniosła 300 mld zł, jak również, że luka wzrosła za rządów PO" - zeznał przed sejmową komisją śledczą ds. VAT były minister finansów Jan Vincent Rostowski. Podkreślił, że PO nie tolerowała oszustw VAT-owskich. Pytany o ówczesnego szefa gabinetu premiera Donalda Tuska - ministra Sławomira Nowaka - Jan Vincent Rostowski odpowiedział "to nieprawda, że decydował o stanowisku resortu finansów w sprawie ustaw podatkowych". Były szef resortu finansów na przesłuchanie przez komisję przyszedł razem z pełnomocnikiem.

Były minister finansów Jan Rostowski zeznaje przed komisją ds. VAT / Paweł Supernak / PAP

Jest zupełnie niedopuszczalne twierdzenie, że luka (VAT) w latach 2008-2015 wyniosła 300 mld zł; po drugie, że luka VAT to oszustwa, a szczególnie oszustwa zorganizowane; po trzecie, że luka VAT wzrosła za rządów Platformy Obywatelskiej; po czwarte, że rząd PO kierował lub zezwalał lub w jakikolwiek sposób tolerował oszustwa VAT - powiedział Jan Vincent Rostowski.



Były minister finansów przekonywał, że niedopuszczalne i nieprawdziwe jest twierdzenie, że "sytuacja VAT" poprawiła się po 2015 roku dzięki działaniom rządu Prawa i Sprawiedliwości.



Wszystkie te twierdzenia są fałszywe, co mam zamiar wykazać, a natężenie takich wypowiedzi w ostatnich tygodniach ma jedynie cel polityczny, czyli przykrycie afery łapówkarstwa przez przewodniczącego KNF - powiedział Jan Rostowski. Według niego, luka VAT "oczywiście istnieje wszędzie" i zawsze tam, gdzie wprowadzono podatek VAT. Luka VAT jest różnicą pomiędzy nieznaną teoretycznie należną kwotą VAT w całej gospodarce a rzeczywistymi dochodami VAT - tłumaczył.



Porównywanie luki VAT przed i po 2009 r. jest zupełnie niedopuszczalne, jest to manipulacja - podkreślił były minister finansów. Dodał, że nikt nie rewidował szacunków luki VAT przed 2009 rokiem.

Dane dotyczące luki VAT, które są przywoływane przez polityków PiS, są obliczane za pomocą metody opartej na nieznanych wartościach

Jan Vincent Rostowski zeznając przed sejmową komisją śledczą ds. VAT zwrócił uwagę, że dane dotyczące luki VAT, które są przywoływane przez polityków PiS, są obliczane za pomocą metody opartej na nieznanych wartościach. Szacunki tej metody różnią się skrajnie z roku na rok, nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach UE. To oczywiście podważa wiarygodność tych szacunków - zaznaczył.

Były minister finansów Jan Vincent Rostowski zeznaje przed komisją śledczą / Paweł Supernak / PAP

Były minister finansów odniósł się również do wyników raportu "Luka VAT w świetle analiz makroekonomicznych" Ludwika Koteckiego (w latach 2008-2012 wiceministra finansów) i Andrzeja Bratkowskiego. Dokument został zamieszczony na stronie Instytutu Obywatelskiego. Największa rewizja w szacunku luki VAT dla Polski miała miejsce w raporcie dotyczącym lat 2009-2012. Na skutek tej rewizji szacunek luki VAT wzrósł o 5 proc., czyli o 1/3. Kluczowe jest, że nigdy nie zrewidowano szacunków luki za lata sprzed 2009 r. - dodał Rostowski.



Jego zdaniem szacunki luki VAT za lata 2008-2009 i za lata 2009-2016 są zupełnie nieporównywalne. Jak dodał, w mediach "widzieliśmy wykres, który porównuje 2007 r., który jest sprzed rewizji, z latami od 2009 dalej. To jest po prostu manipulacja. To jest coś zupełnie niedopuszczalnego. To są zupełnie inne szacunki i różnią się skokowo o 5 punktów procentowych - tłumaczył były szef resortu finansów.



Rola Nowaka według Rostowskiego

To nieprawda, że ówczesny szef gabinetu Donalda Tuska minister Sławomir Nowak decydował o stanowisku resortu finansów w sprawie ustaw podatkowych - powiedział Jan Vincent Rostowski. Skomentował w ten sposób wypowiedź byłej wiceminister Elżbiety Chojny-Duch, która stwierdziła, że Sławomir Nowak kazał jej słuchać lobbystów podatkowych i ułatwiać życie przedsiębiorcom. Ułatwiać - wbrew interesom fiskusa.

Jan Vincent Rostowski podważył zeznania byłej wiceminister finansów. Stwierdził, że Sławomir Nowak organizował spotkania prywatnych doradców z urzędnikami, ale to były tylko spotkania konsultacyjne. Chodziło o to, żeby obie strony wytłumaczyły swoje stanowiska. Tam nie zapadały żadne decyzje - dodał.

Były minister finansów przekonywał, że nie można mówić o tym, że to lobbyści pisali ustawy o ułatwieniach podatkowych dla przedsiębiorców.



Sławomir Nowak nie był szczególnie biegły w temacie finansów publicznych, ale jego rola była inna, przewodniczył spotkaniom ws. zmian, które miały pomóc przedsiębiorcom - tłumaczył Rostowski. Podczas przesłuchania był pytany przez przewodniczącego komisji śledczej Marcina Horałę o ocenę kompetencji ekonomicznych ówczesnego ministra Sławomira Nowaka, jego wiedzę z zakresu dziedziny finansów publicznych i o osiągnięcia w tej dziedzinie.



Czy był biegły w tej tematyce? - pytał Horała.



Nie myślę, żeby był szczególnie biegły, ale jego rola, jeśli dobrze pamiętam, (...) była, że przewodniczył tym spotkaniom gdzie strony - nie wiem, czy były tylko dwie, czy byli tylko przedstawiciele komisji Przyjazne Państwo i ministerstwa finansów, może jeszcze byli inni - tłumaczyły sobie nawzajem swoje racje. Proszę zrozumieć dwie rzeczy - po pierwsze wszyscy mieli ten sam cel: wszyscy chcieli pomóc przedsiębiorcom - powiedział Rostowski.



Wyjaśnił, że resortowi finansów chodziło o to, żeby pomóc firmom bez zbytniego ubytku dochodów budżetowych. Tego nie można zrobić bez dyskusji. Normalnie takie rozmowy miałyby miejsce na Komitecie Stałym między resortami. Ale skoro była komisja Przyjazne Państwo, która zapowiedziała, że będzie miała swoje własne projekty, to żeby to wszystko nie ugrzęzło (...), musiało być jakieś forum, gdzie można było nawzajem się porozumieć - tłumaczył były minister.



Na spotkaniach u ministra Nowaka nie zapadały żadne decyzje

Na spotkaniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów u Sławomira Nowaka nie zapadały żadne decyzje ws. zmiany w ustawie o VAT - zapewnił Jan Vincent Rostowski. Podkreślił przy okazji, że ostateczną decyzję ws. kształtu projektu ustawy o VAT podejmował minister finansów. Były szef tego resortu, na pytanie członków komisji śledczej ds. VAT, kto decydował o stanowisku resortu finansów wobec projektu zmian w ustawie o VAT prezentowanym przez sejmową komisję "Przyjazne Państwo" - odpowiedział, że ostateczne decyzje w tym zakresie podejmował minister finansów.



Decyzje ostateczne podejmuje minister finansów na kierownictwie. Oczywiście jest cała procedura tworzenia projektów prawnych, często idzie to do departamentów i wydziałów. Mogą być jeszcze sprzeczności między departamentami. Na kierownictwie minister finansów rozstrzyga i potem idzie projekt ścieżką rządową do Komitetu Stałego Rady Ministrów - podkreślił Jan Vincent Rostowski.

Spisek ws. Elżbiety Chojny-Duch?

Nie było żadnego spisku w odsunięciu wiceminister finansów Elżbiety Chojny-Duch od ustaw podatkowych - zapewniał podczas przesłuchania Jan Vincent Rostowski. To właśnie profesor Chojna-Duch w ostatnich tygodniach mocno zaatakowała Rostowskiego twierdząc, że wszyscy wiedzieli o luce w podatku VAT i że "ustawy podatkowe w Polsce pisali wtedy lobbyści".

Były minister finansów tłumaczył, że Elżbieta Chojna-Duch została odsunięta od prac nad podatkowymi ułatwieniami dla przedsiębiorców, bo nie była ich wielkim zwolennikiem. Chodzi zwłaszcza o zniesienie części sankcji za uchybienia, co miało - w założeniu - ułatwić firmom działalność.

Ona (...) jeżeli chodzi o te zmiany przyjazne dla przedsiębiorców była raczej niechętna. I był z tym problem - twierdzi Rostowski. I jak dodaje: te ułatwienia pomogły na przetrwać kryzys bez recesji.

W 2009 r. nie zniknęło żadne 20 mld zł z budżetu państwa

W 2009 r. nie zniknęło żadne 20 mld zł z budżetu państwa z dochodów z VAT; dochody te spadły ze 101,8 mld zł w 2008 r. do 99,5 mld zł w następnym roku - powiedział przed sejmową komisją śledczą ds. VAT b. minister finansów Jan Vincent Rostowski.



Jak tłumaczył, przewodniczący komisji Marcin Horała (PiS) mówiąc o przyzwoleniu na oszustwa VAT-owskie za czasów rządów PO, podał, że projekt budżetu na 2009 roku przewidywał dochody na 120 mld zł, a wykonanie wyniosło tylko 99 mld zł. Jan Vincent Rostowski zaznaczył, że to prawdziwe dane, ale - jak dodał - Horała mówił o "zniknięciu" 20 mld zł z budżetu.



Były minister finansów powiedział, że dane z 2008 i 2009 roku w żaden sposób nie potwierdzają hipotezy Marcina Horały. Wskazywał na różnie między danymi w projektach budżetu a poziomem ich wykonania. W projekcie na 2008 rok przewidywano 111,7 mld zł dochodów z VAT (...), wykonanie było 101,8 mld zł. (...) W 2009 roku projekt przewidywał dochody z VAT na poziomie 120,3 mld zł i wykonanie było 99,5 mld zł, stąd te pana brakujące 20 mld zł - powiedział były minister finansów zwracając się do Marcina Horały.



Ale widzimy, że już w 2008 roku dochody VAT były o 10 mld zł niższe niż przewidywano w projekcie budżetowym (...). Żeby powiedzieć, że projekt budżetu państwa na 2009 rok był realny (...), to dochody w tym 2009 roku musiałyby wzrosnąć o 20 mld zł (...). To by wymagało 20-procentowego wzrostu dochodów z VAT w roku, kiedy PKB wzrosło o 1,8 proc. - tłumaczył Rostowski. Oczywiście w 2009 roku nie zniknęło żadne 20 mld zł z budżetu, jeżeli patrzymy na to, co się stało z prawdziwymi dochodami, to był spadek dochodów VAT (...); one spadły ze 101,8 mld zł w 2008 roku na 99,5 mld zł (w 2009). I jeśli się nie mylę w prostej arytmetyce, to wynosi to 2,3 mld zł, a nie 20 mld złotych - twierdzi były minister finansów.





Rostowski: Z powodów proceduralnych odwróconego VAT na złom nie można było wprowadzić szybciej

Z powodów proceduralnych w UE, odwróconego VAT na złom w Polsce nie można było wprowadzić szybciej - wynika z zeznań Jana Vincenta Rostowskiego. O wprowadzeniu odwróconego VAT-u na złom Rostowski mówił odpowiadając na pytania szefa komisji. Horała zauważył, że rozwiązanie to było w projekcie z lipca 2009 r., ale 17 grudnia 2009 r. projekt podzielono i zdecydowano, że w trybie pilnym będzie procedowana tylko implementacja nowej klasyfikacji PKWiU, a złom został wydzielony do innej nowelizacji, nad którą pracowano jeszcze dwa lata. Horała pytał Rostowskiego, dlaczego zgodził się, by do takiego rozdzielnia doszło.



Tutaj nie miałem okazji odświeżyć swojej pamięci. Mogę tylko przypuszczać, ale z dość dużą dozą prawdopodobieństwa. Wprowadzenie odwróconego VAT-u poza kwestiami merytorycznymi (...) w tamtych czasach, wymagało nie tylko notyfikacji w Komisji Europejskiej, ale także zgody Komitetu VAT-owskiego UE. Wobec tego to musiała być dużo dłuższa procedura, szczególnie, że to był pierwszy raz, kiedy Polska ten odwrócony VAT wprowadzała. Przypuszczam, że to był powód dla którego rozdzielono - powiedział.



Zdaniem Rostowskiego regulacje o odwróconym VAT na złom nie nadawały się na tryb pilny, bowiem "na pewno była potrzebna zgoda Komitetu VAT-owskiego i prawie na pewno była konieczna notyfikacja".



Każdy kraj musiał uzyskać zgodę indywidualną i musiał wykazać szkodę i że nie ma innego (poza odwróconym VAT-em - PAP) sposobu na zwalczanie tych strat. Wobec tego to, że inne kraje to zrobiły wcześniej, to nie znaczyło, że Polska automatycznie by dostał taką zgodę i też nie znaczyło, że nie musieliśmy tę argumentację gruntownie przedstawić - powiedział.



Pytany, kiedy Polska wystąpiła o zgodę, Rostowski powiedział, że nie pamięta, ale - jak podkreślił - "musieliśmy przygotować uzasadnienie". Zaznaczył, że wprowadzenie odwróconego VAT-u może być bardzo ryzykowne dla państwa, trzeba było sprawdzić, czy korzyści będą większe niż straty. Dodał, że państwo w pierwszej kolejności musi próbować walczyć z wyłudzeniami w inny sposób i musi to wykazać we wniosku.



Według niego jedyną odpowiedzią, jeżeli chcielibyśmy osiągnąć pełne bezpieczeństwo przeciwko przenoszeniu się zorganizowanych gangów oszustów do Polski, byłoby wprowadzenie odwróconego VAT-u w całej gospodarce.



To po pierwsze byłoby nie do przyjęcia dla UE, po drugie spowodowałoby tak gigantyczną dezorganizację systemu VAT w Polsce, że skutki byłyby naprawdę katastrofalne - powiedział. Nie moglibyśmy prosić o wprowadzenie ogólnego powszechnego odwróconego VAT-u - oświadczył.



Horała zauważył, że dyrektywa UE z 2006 r. zezwalała na wprowadzenie odwrotnego VAT na złom bez derogacji KE. Zapomniałem o tym, ma pan rację (...), więc można było, ale to nie znaczy, że trzeba było - powiedział. Przyznał rację Horale, że po czasie okazało się, że odwrotny VAT na złom trzeba było wprowadzić, ale "trzeba było wiedzieć gdzie to trzeba robić".



Ale derogacja to jedna rzecz, ale czy nie musiała być zgoda Komitetu VAT-owskiego, to ja nie jestem w stanie tego dzisiaj powiedzieć - zaznaczył świadek.



Minister Rostowski tłumaczył 2 lata opóźnienia w uszczelnieniu złomu (2009-2011) czekaniem na zgodę KE. Zapomniał, że taka zgoda nie była potrzebna (na podstawie art. 199 i 199a dyrektywy WE 2006/112/WE) - napisał na Twitterze Horała.

Pytania o kontrole produktów elektronicznych

Przewodniczący komisji Marcin Horała (PiS) pytał byłego szefa resortu finansów, od kiedy wiedział, że telefony komórkowe, a szerzej - produkty elektroniczne - były szczególnie narażone na wyłudzenia VAT i od kiedy zna wnioski płynące z raportu brytyjskiej Izby Lordów.



Wnioski z tego raportu były znane, choć nie pamiętam dokładnie od kiedy - powiedział Rostowski. Na pytanie, czy znał owe wnioski jeszcze przed tym, nim został szefem resortu finansów, Rostowski odparł: "to, że w Wielkiej Brytanii były karuzele (VAT-owskie) używające komórek jako fikcyjną podstawę, to - myślę, że przed (tym, nim został ministrem - PAP)" - powiedział.



Horała dociskał, kiedy Rostowski "nabrał świadomości", że zjawisko karuzel VAT-owskich zaczyna występować w Polsce. Muszę przyznać, że nie pamiętam - powiedział były szef resortu finansów. Podkreślił jednak, że przeprowadzano "zmasowane kontrole dotyczące elektroniki, które zaczęły się w 2012 r. i trwały przez cały 2013 r.".



W końcówce 2013 r. wprowadziliśmy zaawansowane elektroniczne metody analizy. Na skutek tego były bardzo "duże ustalenia", w okolicach miliarda złotych, wstrzymania zwrotów i zabezpieczenia na dużą skalę - wyliczał Rostowski.



Powiedział, że z tego co wie, "w końcówce 2013 r. pojawiła się dyskusja o wprowadzeniu odwróconego obciążenia (VAT - PAP)".



To jest towar (elektronika - PAP), przy którym trzeba szczególnie ostrożnie podchodzić do odwróconego VAT-u, by nie pozbawić budżetu dochodów. Trzeba używać innych metod, jakich można używać - zresztą, które były ze znaczącym sukcesem wprowadzone - podkreślił Rostowski.



Dwa miliardy strat rocznie budżetu państwa na wyłudzeniach "komórek" - ripostował Horała.

Będzie bitwa na doniesienia prokuratorskie

Szykuje się bitwa na doniesienia prokuratorskie między sejmową komisją śledczą do spraw VAT a Janem Vincentem Rostowskim. Komisja śledcza ogłosiła, że zawiadamia prokuraturę o tym, że Rostowski mógł złamać prawo dopuszczając lobbystów do pisania ustaw. Rostowski twierdzi, że to nieprawda i przypomina, że świadome zawiadomienie o nieistniejącym przestępstwie też jest przestępstwem.

Komisja nie czekała na zeznania innych świadków i nawet na zeznanie pana premiera - mówi pełnomocnik Rostowskiego profesor Marek Chmaj.



Każdy kto - a już zwłaszcza funkcjonariusz publiczny - który powziął informację uprawdopodobniającą popełnienie przestępstwa - bo oczywiście o tym, czy doszło do przestępstwa, rozstrzyga dopiero sąd - ma obowiązek zawiadomić organy ścigania - odpowiada szef komisji śledczej, poseł PiS Marcin Horała.

W styczniu w planach przesłuchanie m.in. Mateusza Szczurka

Przesłuchanie byłego ministra finansów Mateusza Szczurka, a także byłego szefa CBA Pawła Wojtunika planuje w styczniu komisja śledcza ds. VAT - powiedział w poniedziałek szef komisji Marcin Horała (PiS).



We wtorek komisja chciała przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, a teraz prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego, jednak ma się wtedy odbyć posiedzenie Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej. Przesłuchanie Kwiatkowskiego zostało więc przełożone.



Ostatnim przesłuchiwanym w tym roku świadkiem na być były wiceminister finansów Katarzyna Zajdel-Kurowska.



W styczniu komisja chce też przesłuchać - oprócz byłego ministra finansów Mateusza Szczurka - również byłego wiceministra finansów Jarosława Nenemana, Hannę Majszczyk, Macieja Grabowskiego, społecznego doradcę ministra Jacka Rostowskiego Renatę Hayder, a także Adama Jassera, sekretarza Rady Gospodarczej przy premierze. Wezwany też będzie były szef CBA Paweł Wojtunik, oraz były szef CBŚ Igor Parfieniuk.



