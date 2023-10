Wygoda i oszczędność czasu nie kojarzą Ci się z załatwianiem spraw urzędowych? Najwyższa pora, by zmienić to myślenie i ułatwić sobie życie. Zainstaluj aplikację mObywatel 2.0. To innowacyjne i bezpieczne rozwiązanie, któremu zaufały już miliony Polaków.

/ Materiały prasowe mDowód, ePłatności, pełnomocnictwa, Tymczasowe elektroniczne prawo jazdy, a nawet mandaty czy punkty karne - to tylko niektóre z dokumentów i usług dostępnych w aplikacji mObywatel 2.0. Z nią zaoszczędzisz czas, rezygnując z niepotrzebnych wycieczek do urzędów. Wystarczy kilka minut, smartfon i dostęp do Internetu. Co ułatwia aplikacja mObywatel 2.0? mObywatel 2.0 ułatwia już życie milionom Polaków. Pełni funkcję osobistego asystenta każdego obywatela. Aplikacja rewolucjonizuje działanie urzędów i ułatwia życie użytkownikom. Przy jej pomocy w kilka minut możemy załatwić zdalnie najważniejsze sprawy, zamiast stać w kolejce i wypełniać masę papierów. Nie musimy również pamiętać o noszeniu ze sobą dokumentów. Zależało nam na stworzeniu aplikacji, która rozwiąże wiele potrzeb obywateli. Aby tak się stało, niezbędne było przeprowadzenie szeroko zakrojonych badań - pytaliśmy o zdanie przyszłych użytkowników i specjalistów. Ich głosy zostały dokładnie przeanalizowane. W efekcie stworzyliśmy wygodne i praktyczne rozwiązania, które realnie ułatwią życie obywatelom, ale także urzędnikom. Nie spoczywamy na laurach. Aplikacja mObywatel stale się rozwija. Wszystko po to, aby papierologia w urzędach stopniowo odchodziła w przeszłość - przyznaje minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Dlaczego warto mieć aplikację mObywatel 2.0? Nowa wersja mObywatela jest odpowiedzią na to, czego potrzebują Polacy. Dzięki pracy specjalistów użytkownicy mogą korzystać z łatwej w obsłudze aplikacji, która oferuje szeroki pakiet usług i urzędowych usprawnień. Stworzono ją, by spełniała oczekiwania i zaspokajała potrzeby obywateli. Gwarantuje szybki dostęp do dokumentów, nowoczesny interfejs, intuicyjną nawigację i personalizowany ekran startowy. Jakie sprawy można załatwić z aplikacją mObywatel 2.0? Punkty karne - sprawdzisz liczbę punktów aktywnych i tymczasowych,

- w prosty sposób zgłosisz wszelkiego rodzaju nielegalne działania w Internecie, mDowód - to elektroniczny dokument tożsamości, który jest tak samo ważny, jak fizyczny dowód plastikowy czy paszport. Możesz go używać nawet po zastrzeżeniu fizycznego dokumentu. mDowód potwierdza Twoją tożsamość niemal wszędzie. Jedynie w dwóch przypadkach nie możesz go użyć: wyjeżdżając za granicę i składając wniosek o dowód osobisty. / Materiały prasowe RMF 24