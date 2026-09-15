Jakie leki będą refundowane od października? Ustalenia RMF FM

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Leki dla pacjentów z rakiem wątroby i żołądka znajdą się na październikowej liście leków refundowanych - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. Propozycję nowego wykazu resort zdrowia zaprezentuje dzisiaj w samo południe. Na liście ma znaleźć się też nowy lek dla pacjentów z rakiem jelita grubego oraz nowa terapia dla chorych na mukowiscydozę.

Z ustaleń reportera RMF FM wynika też, że październikowa lista przyniesie dwie ważne zmiany w programach lekowych: dla osób z rakiem płuca oraz dla dzieci z nadciśnieniem płucnym.

Jeśli chodzi o raka płuca, w programie B6 - czyli jednym z największych programów lekowych pod względem liczebności pacjentów - kluczową zmianą będą tzw. wakacje terapeutyczne. O taką zmianę zabiegali między innymi lekarze z Polskiej Grupy Raka Płuca.

Nowość ma polegać na tym, że po dwóch latach immunoterapii pacjent będzie mógł pozostać pod obserwacją i wrócić do leczenia innowacyjnego, jeśli dojdzie do progresji choroby. Takie rozwiązanie funkcjonuje w leczeniu czerniaka.

Nowością - po wielu miesiącach oczekiwania pacjentów - będzie refundacja pierwszego leku dla osób z rzadką chorobą genetyczną określaną skrótem VHL, czyli von Hippla-Landau. Jest to choroba genetyczna, z którą w całej Polsce zmaga się ponad tysiąc osób.

Była to niezaspokojona potrzeba medyczna, w sprawie tej terapii apelowało do nas wiele organizacji pacjenckich - podkreślała w rozmowie z RMF FM wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk.

Od października refundowany będzie między innymi lek dla dzieci chorujących na dystrofię mięśniową Duchenne'a. Miesięczna terapia kosztuje prawie trzydzieści tysięcy złotych. O tej chorobie głośno było wiosną, gdy pieniądze na jedną z terapii zbierał w czasie przejazdu rowerem youtuber i influencer Łatwogang.

Wiosenna zbiórka Piotra Hanckego, znanego jako Łatwogang, skierowała uwagę całej Polski na dzieci chorujące na rzadką chorobę genetyczną, jaką jest dystrofia mięśniowa Duchenne’a. W ciągu kilku dni udało się zebrać blisko 20 milionów złotych na leczenie trzech chłopców.

Ministerstwo Zdrowia jasno zapowiedziało, że refundacji tej konkretnej terapii w Polsce nie będzie. Powodem była decyzja Europejskiej Agencji Leków, która odmówiła dopuszczenia preparatu do obrotu w Unii Europejskiej. EMA uznała, że w badaniach nie wykazano korzyści ze stosowania leku. W głównym badaniu z udziałem 125 dzieci poprawę zaobserwowano zarówno u pacjentów po terapii jak i u tych, którzy otrzymali placebo, a różnica nie była istotna statystycznie.

Refundacja innego leku

Od października w Polsce refundowany będzie inny lek (Agamree). Chorzy nie mają wielu leków, które mogliby stosować w przypadku dystrofii mięśniowej Duchenne'a. Od października refundowany będzie pierwszy lek - potwierdza w rozmowie z naszym dziennikarzem wiceminister zdrowia odpowiedzialna za politykę lekową Katarzyna Kacperczyk.

Bez zmian w szczepieniach

Z ustaleń naszego dziennikarza wynika, że nie będzie zmian dotyczących refundacji szczepień.

To oznacza, że szczepionka przeciwko grypie tej jesieni będzie w pełni refundowana dla dzieci i młodzieży, dla osób w wieku 65+ oraz dla kobiet w ciąży, a co najmniej jedna szczepionka przeciwko wirusowi RSV dla kobiet w ciąży i dla osób, które skończyły 65 lat.