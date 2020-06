"Wypadkowi uległ autobus linii 186 o napędzie gazowym, był praktycznie nowy. Kierowca miał certyfikat, czas pracy nie był przekroczony" - mówi rzecznik prasowy warszawskiego ZTM Tomasz Kunert. "Na razie trudno powiedzieć, jakie są przyczyny wypadku autobusu w Warszawie na trasie S8. Utrudnienia potrwają kilka godzin" - dodał rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak.

Miejsce wypadku autobusu miejskiego w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

Kunert przekazał, że autobus linii 186 kursowanie rozpoczął o 5.25 rano.





"Czas pracy kierowcy dzisiaj na pewno nie był przekroczony, to jest autobus przegubowy o napędzie gazowym, autobus nowy, te autobusy weszły do eksploatacji w grudniu zeszłego roku" - powiedział Kunert.



Wyjaśnił, że autobus jechał w kierunku pętli na Szczęśliwcach, przełamał bariery na trasie S8, część autobusu zawisła na trasie, a część spadła poniżej wiaduktu.



"Kierowca oczywiście certyfikowany przez nas, czas pracy nie był dzisiaj przekroczony" - podkreślił Kunert.



Dodał, że kierowca autobusu jest w tej chwili pod opieką służb.





Rafał Trzaskowski wraca do Warszawy





Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w związku z wypadkiem natychmiast przerwał urlop i jest już w drodze do Warszawy.

Prezydent Rafał Trzaskowski koordynuje działania służb miejskich biorących udział w akcji ratunkowej związanej z wypadkiem miejskiego autobusu. Zlecił uruchomienie specjalnej infolinii dla rodzin poszkodowanych w wypadku - poinformowała rzeczniczka warszawskiego ratusza Karolina Gałecka.

Rodziny osób poszkodowanych mogą uzyskać informacje pod numerem: 22 277 55 60.







Zapewniła ponadto w swoim wpisie na Twitterze, że ratusz organizuje też pomoc psychologiczną.

Rzeczniczka stołecznego ratusza Karolina Gałecka poinformowała, że w wyniku wypadku 20 osób jest rannych, 1 osoba zginęła. Wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł podał, że autobusem jechało 40 osób. Według niego, do szpitali odwiezionych zostało 6 osób z ciężkimi obrażeniami. Do szpitali przewiezione zostały też osoby z lżejszymi obrażeniami, niektóre opatrywane są na miejscu.



Na miejscu wypadku jest 10 karetek - poinformowała rzeczniczka prasowa Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Justyna Sochacka. Śmigłowiec LPR zabrał z miejsca wypadku ranną 17-latkę z podejrzeniem urazu kręgosłupa.

Z ustaleń reporterów RMF FM wynika natomiast, że ranne są 23 osoby, a stan kilku z nich jest poważny.





GDDKiA: Trudno mówić o przyczynach

Na razie trudno powiedzieć, jakie są przyczyny wypadku autobusu w Warszawie na trasie S8. Utrudnienia potrwają kilka godzin - poinformował rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Szymon Piechowiak.



"Jeszcze nie znamy przyczyn, co doprowadziło do tego, że kierowca uderzył w bariery w tym miejscu. Nasze ekipy są w kontakcie z Policją i Strażą Pożarną. My pomagamy i zabezpieczamy kwestie związane z zamknięciem pewnych ciągów dróg, kwestie związane z zabezpieczeniem zatoru, który tworzy się na trasie" - powiedział PAP Piechowiak.



"Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin, gdyż przejezdny jest jeden pas. W pierwszej kolejności służby skupiają się na tym, żeby wydobyć osoby, które pozostały w autobusie" - dodał.



Piechowiak stwierdził, że kolejne ekipy pracowników GDDKiA są w drodze, aby pomóc w zabezpieczeniu miejsca wypadku.