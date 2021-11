Czarny Piątek to wydarzenie coraz bardziej popularne także w naszym kraju. Trend przyszedł do nas z Zachodu, gdzie od kilkudziesięciu lat klienci mają szansę kupić przecenione produkty. Wyprzedaże dotyczą elektroniki, odzieży, artykułów spożywczych, AGD – tak naprawdę wszystkiego. Postanowiliśmy bliżej przyjrzeć się temu, co można „upolować” w niskich cenach podczas Black Friday na naszym rodzimym podwórku.

/ Materiały prasowe

Black Friday - kiedy w tym roku?

Tym razem Black Friday przypada dokładnie 26 listopada. Dzień wcześniej ma miejsce Święto Dziękczynienia w USA. Po nim, Klienci na całym świecie wyruszą tłumnie na zakupy, w tym i my, Polacy. Czarny Piątek jest już na stałe wpisany w zachodnią popkulturę. W naszym kraju jest to nadal nowość, choć sprzedawcy bardzo chętnie, od co najmniej kilku lat, biorą udział w tym wydarzeniu. Jeśli można określić rozpoczęcie szaleństwa zakupów świątecznych, to jest to właśnie Black Friday. Trudno się temu dziwić, skoro oferta jest tak korzystna. Jeśli nie chcesz stać w kolejkach, skorzystaj z dostępnych promocji jeszcze w listopadzie. To właśnie czarny piątek jest do tego świetną okazją.

Skąd w ogóle wzięło się Black Friday?

Znanych jest kilka wersji na temat postania nazwy tego eventu. Ciekawe wyjaśnienie genezy Czarnego Piątku związane jest ze znanym, amerykańskim miastem - Filadelfią. To właśnie tam pierwszy miał być użyty termin "Black Friday". Według przekazu medialnego, pochodzi on od dużej ilości umundurowanych Policjantów, którzy wyszli na ulicę w związku z tłumami podążającymi do sklepów. Promocje zaoferowane przez sprzedawców były tak duże, że mieszkańcy zwalniali się z pracy, aby kupić choć część dostępnego asortymentu.

Jedną z najpowszechniejszych wersji tłumaczy się natomiast księgami rachunkowymi wypełnianymi przez sprzedawców odręcznie. Przedsiębiorcy korzystali z atramentu w kolorze czarnym do zapisywania dochodów, które przed grudniowymi świętami zdecydowanie rosły. Straty zaś zapisywano tuszem czerwonym, który miał przygnębiał handlarzy przez większość roku obrotowego.

Choć jednoznaczne pochodzenie nazwy nie jest do końca pewne, na pewno warto korzystać z promocji dostępnych w ramach Black Friday. Tego dnia można kupić naprawdę świetny sprzęt za nieduże pieniądze. Mamy też dobrą wiadomość dla spóźnialskich - kontrofertą dla Czarnego Piątku jest Cyber Monday. Pierwszy poniedziałek po Black Friday to święto zakupów internetowych. E-commerce stanowi coraz większą część sprzedaży, więc popularność Cyfrowego Poniedziałku mocno rośnie.

Tajemnicza oferta! Black Friday już za chwilę, więc bądź czujny

Dokładna oferta wszystkich sklepów będzie udostępniona dopiero 26 listopada, ale na pewno najciekawsze wyprzedaże będą miały miejsce w branży RTV/AGD. Przypomnieliśmy sobie ofertę z zeszłego roku i sklepy naprawdę mocno ze sobą rywalizowały. Bywało, że promocje sięgały powyżej 1000 złotych, co mogło stanowić często powyżej 30% ceny bazowej.

Na pewno warto sprawdzić ofertę tak zwanego "małego AGD". Przecenione mogą być ekspresy do kawy i urządzenia do higieny osobistej, jak na przykład szczoteczki soniczne. Warto tego dnia szukać potencjalnych prezentów dla bliskich, gdyż Czarny Piątek to świetna okazja na zakupy świąteczne. Tym bardziej, że do świąt zostanie niecały miesiąc. Możesz więc kupić prezent dla małżonka, rodziców lub rodzeństwa. Pamiętaj, że wszystkie zamówienia złożone za pośrednictwem sklepu internetowego możesz odebrać w paczkomacie lub wybrać wysyłkę pod wskazany adres. Oczywiście, jeśli masz ochotę na tradycyjne zakupy, możesz także odwiedzić sklepy stacjonarne. Pamiętaj jednak, że odwiedzających galerie może być mnóstwo i kolejki mogą być tego dnia uciążliwe.

Jeśli przed Tobą wymiana sprzętu AGD w kuchni, możesz śmiało rozglądać się za nowym piekarnikiem lub zmywarką. Chętne osoby na pewno znajdą całe kuchenne wyposażenie. Nie będzie również problemu ze znalezieniem pralki lub suszarki do ubrań.

Czego jeszcze szukać wśród wyprzedaży na Black Friday?

Często przecenianymi przez sprzedawców urządzeniami są smartfony. Warto więc chwilę poczekać z zakupem i sprawdzić ofertę właśnie w Black Friday. W zeszłym roku przeceny sięgały nawet kilkuset złotych, a to już przecież pokaźne kwoty! Przykładowo, jeśli flagowy smartfon możesz kupić tego dnia za około 1500 zł, zamiast 2000, to nie ma lepszego potwierdzenia na słuszność dokonywania zakupów właśnie w Black Friday.

Zadowoleni powinni być także Klienci poszukujący nowego telewizora. Każdego roku, wiele urządzeń RTV jest przecenianych między innymi w sklepach Media Expert. To dobry czas na zakup nowego telewizora, jeśli Twój aktualny model nie obsługuje nowego systemu nadawania sygnału DVB-T2. W przyszłym roku dojdzie do zmiany w transmitowaniu telewizji naziemnej i starsze modele mogą po prostu przestać ją odbierać. Poza tym, nowy TV to także świetny prezent dla całej rodziny. Nie ma to jak seans "Kevina" na nowym, dużym telewizorze! Sprawdź także oferty laptopów i komputerów stacjonarnych. Mowa tu zarówno o modelach biznesowych, jak i gamingowych. A skoro już jesteśmy przy graczach, to oni także powinni mieć szeroko otwarte oczy 26 listopada. Na pewno warto szukać tego dnia przecenionych słuchawek, konsol, klawiatur i szeregu innych akcesoriów dla graczy. Obniżka może również dotyczyć samych gier, które są doskonałym pomysłem na prezent pod choinkę. Spośród tysięcy przecenionych produktów na pewno znajdziesz coś ciekawego dla siebie i Twoich bliskich. Pamiętaj, że zakup to nie wszystko! Ileż będzie radości z tego, że udało Ci się upolować prawdziwą okazję!