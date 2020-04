Rower MTB – co to oznacza? Jest to skrót od angielskich słów Mountain Bike, czyli po prostu „rower górski”, nazywany w Polsce kolokwialnie „góralem”. Są to rowery przeznaczone do jazdy po trudnym terenie, najczęściej bezdrożach, w czym pomaga im duża średnica opon (zazwyczaj pomiędzy 26 a 29”). Rowery górskie cechuje wzmacniana rama pomagająca w amortyzacji. W jaki sposób wybrać najlepszy rower górski dla siebie lub najbliższych? Oto krótki poradnik, dzięki któremu wszystkie wątpliwości powinny zostać rozwiane.

/ Materiały prasowe Rower MTB - jakie trasy? Rowery MTB dzielą się na kilka kategorii przeznaczonych na trasy o różnym stopniu trudności. Dlatego najlepiej zacząć od zaplanowania, po jakich będziesz poruszać się najczęściej. Średnica opony odpowiada rodzajowi terenu - te największe mają pomóc w przemierzaniu najbardziej trudnych szlaków, te mniejsze powinny sprawdzić się na bardziej przyjaznych. Dlaczego? Otóż większa opona lepiej niweluje nierówności terenu, co ułatwia jazdę i daje większy komfort. Rower MTB - ile przełożeń? W ostatnich latach cieszą się popularnością rowery MTB wyposażone w napędy dwurzędowe, które wyparły stosowane przez lata trzytarczowe mechanizmy korbowe. Dlaczego? Trzytarczowe nie sprawdzały się w trudniejszym terenie - rowerzyści mieli nierzadko duże kłopoty z ich przekładaniem. Ponadto dzięki dwurzędowemu mamy mniejszą masę całego roweru. Rower MTB - jaka amortyzacja? Amortyzator należy dobrać tak samo, jak średnicę opon, czyli pod kątem planowanych szlaków. Jeśli ma się zamiar jeździć po naprawdę ciężkim terenie, wówczas im większa amortyzacja, tym lepiej. W przypadku zakupu roweru w celu przemierzania prostych i niewymagających terenów poziom amortyzacji może być znacznie mniejszy. Polecane rowery MTB W Media Expert można kupić porządny rower MTB. Wybór jest bardzo duży, a szczególnie polecane modele to: INDIANA X-Pulser 1.9 M19 - model z 21 biegami i z kołami 29", nadający się idealnie dla początkujących, a także "niedzielnych" rowerzystów. Przerzutki Shimano, hamulce Alhonga oraz opony Vee Rubber gwarantują wygodną jazdę w mniej wymagającym środowisku. Zaletą jest stosunkowo niska cena.



INDIANA X-Pulser 5.9 M19- dwudziestobiegowiec z kołami 29", przerzutkami Shimano Deore i amortyzatorem firmy ROCKSHOX z blokadą skoku sterowaną manetką z kierownicy. Dzięki aluminiowej ramie 19" rower jest zarazem lekki, jak i niezwykle wytrzymały. Zaletą tego modelu są również hydrauliczne hamulce tarczowe firmy TEKTRO.



