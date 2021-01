Pralko-suszarka to urządzenie, które dziś znajduje się na każdej liście sprzętów niezbędnych w nowo urządzanym domu lub tam, gdzie myśli się o wymianie zwykłej pralki. Nic dziwnego, że pralka z suszarką cieszy się coraz większym zainteresowaniem. W końcu pranie i suszenie nigdy wcześniej nie było tak wygodne, jak teraz. Zatem, jaką pralko-suszarkę wybrać?

/ Materiały prasowe

Zalety pralko-suszarki są niepodważalne. Określenie 2w1 pasuje w 100 procentach do tego urządzenia. Dzięki pralko-suszarkom można zaoszczędzić sporo czasu. Wkładając brudne ubrania do tego urządzenia, nie trzeba potem ich rozwieszać i czekać aż wyschną. Często też czyste i wysuszone ubrania wcale nie wymagają prasowania, a więc zdecydowanie ubywa zajęć domowych, a zaoszczędzony czas można przeznaczyć na relaks lub rozrywkę.

Pralko-suszarka to także oszczędność miejsca, bo nie trzeba szukać wolnej powierzchni dla pralki i suszarki, nie trzeba rozwieszać sznurków do suszenia, a suszące się rzeczy nie rujnują wystroju mieszkania. Zatem do dzieła. Dowiedz się, na co zwrócić uwagę przy zakupie pralko-suszarki.

Przede wszystkim wymiary i rodzaj urządzenia

Nosząc się z zamiarem zakupu, trzeba najpierw zdecydować się na rodzaj urządzenia. Czasami najlepszym rozwiązaniem wcale nie jest sprzęt wolnostojący, a pralko-suszarka do zabudowy. W niektórych łazienkach idealnie sprawdza się pralko-suszarka ładowana od góry, a nie w tradycyjny sposób, gdzie drzwiczki umieszczone są na frontowej ściance. Dysponując niewielką przestrzenią, jedynym rozwiązaniem może okazać się pralko-suszarka slim.

Standardowe urządzenia mają bowiem głębokość 60-65 cm, te węższe to czasem tylko 40-45 cm głębokości. Pralko-suszarki do zabudowy są nieco węższe od standardowych, ale ich głębokość jest ciągle spora i oscyluje w przedziale 54-59 cm.

Pralko-suszarki i ich prędkość wirowania

Jednym z głównych parametrów, na który trzeba zwrócić uwagę jest liczba obrotów bębna w czasie wirowania. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że im więcej obrotów, tym bardziej suche pranie można wyjąć z pralko-suszarki. Najlepszym rozwiązaniem jest możliwość płynnej regulacji wirowania, bo przy skokowej regulacji można wybrać tylko albo niskie, albo wysokie obroty. Generalną zasadą jest więc kupowanie urządzeń z jak najwyższą liczbą obrotów oraz z płynną ich regulacją.

Ładowność - czyli ile prania na raz?

Pralko-suszarka ma określoną ładowność. Najczęściej można do niej załadować od 6 do 10 kg. Pod tym względem wielkość urządzenia należy dostosować do liczebności domowników. Wiadomo przecież, że wielodzietna rodzina to mnóstwo rzeczy do prania, a więc najlepiej wybierać pralko-suszarki o maksymalnej pojemności. Jeśli urządzenie przeznaczone jest dla singla, to warto wybrać to o mniejszej ładowności.

Trzeba też wiedzieć, że w pralko-suszarkach, wyprać na raz można więcej ubrań niż wysuszyć. Jeśli więc ładowność w czasie prania wynosi 10 kg, to w procesie suszenia można jednorazowo wysuszyć około 8 kg, a więc 2 kg mniej.

/ Materiały prasowe





Zużycie wody

Nowoczesne pralko-suszarki zużywają stosunkowo niewiele wody, ale jednak należy liczyć się z faktem, że jednorazowy cykl prania i suszenia to zużycie nawet 130 litrów wody. Wybierając pralko- suszarkę, warto zwrócić uwagę, czy urządzenie wyposażono w funkcję automatycznego dostosowywania wielkości poboru wody do wielkości załadunku, bo to pozwala zaoszczędzić sporo wody.

Wybór programów

Pralko-suszarki wyposażone są w wiele programów, które można znaleźć w zwykłych pralkach, a dodatkowo są specjalne programy przeznaczone do suszenia. Zwykle są to odrębne programy do tkanin delikatnych, syntetycznych, wełny, kurtek puchowych, a nawet odzieży sportowej. Bardzo ciekawym programem jest tak zwane odświeżanie, czyli program odświeżający ubrania, których nikt nie nosił wiele miesięcy.