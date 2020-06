Już prawie wszyscy Polacy korzystają z Internetu codziennie. Niestety, jak dowodzą badania, nie mamy świadomości cyberzagrożeń i nie korzystamy z usług minimalizujących ryzyko wykorzystania naszych danych w celach przestępczych.*

/ Materiały prasowe

Czas zamknięcia w domach już się skończył i z ulgą powracamy na ulice i do parków. Jednak świat już nie będzie taki sam. Odkryliśmy, że wiele spraw można załatwić bez wychodzenia z domu, za pomocą Internetu i komputera, a nawet komórki.

To, że więcej korzystamy z Internetu powoduje, że jesteśmy bardziej narażeni na kradzież danych osobowych lub ich wyciek. Choćbyśmy przestrzegali wszystkich reguł bezpieczeństwa, nie jesteśmy w stanie na 100% ustrzec się przed oszustami.

Dlatego warto skorzystać z usługi, która może uchronić nas przed konsekwencjami wykorzystania danych osobowych przez niepowołane osoby. Alerty BIK to powiadomienia m.in. o próbach wyłudzenia kredytu, pożyczki lub np. telefonicznej umowy abonamentowej (szczegółowe informacje na temat usługi Alerty BIK znajdziemy na bik.pl). Do 30 czerwca można je aktywować bezpłatnie na 3 miesiące.





Jak działają Alerty BIK

Gdy instytucja finansowa sprawdza naszą wiarygodność kredytową w BIK w związku z wnioskiem kredytowym, to otrzymamy o tym powiadomienie SMS i email. Jeśli to nie nasz wniosek, może to oznaczać próbę wyłudzenia. Natychmiastowa reakcja może udaremnić oszustwo.

Alert BIK analogicznie działa w przypadku podpisywania umowy np. o abonament telefoniczny. Firmy telekomunikacyjne i inni usługodawcy sprawdzają, czy nie zalegamy z płatnością rachunków i faktur. Usługa działa 24/7.





/Materiały prasowe

Rolą BIK jest m.in. ostrzeganie o wyłudzeniach

Grupa BIK współpracuje z całym sektorem bankowym, SKOKami, firmami pożyczkowymi, leasingowymi, faktoringowymi, operatorami telefonii. Dlatego usługa Alerty BIK jest tak skuteczna. Pamiętajmy, że BIK to jedyna taka instytucja w Polsce i dzięki temu ma informacje, których nie posiada żaden inny podmiot na rynku.

-Alerty BIK to jedyna usługa w kraju obejmująca tak szeroki zakres możliwych wyłudzeń. Dzieje się to dzięki szczególnej roli, jaką BIK odgrywa w sektorze finansowym. Śmiało można powiedzieć, że rolą BIK jest ostrzeganie o wyłudzeniach, bo tylko BIK otrzymuje informacje o wnioskach kredytowych w czasie rzeczywistym - wyjaśnia Marcin Gozdek dyrektor Departamentu Rynku Detalicznego w BIK.





/Materiały prasowe

Bądź mądry przed szkodą

Do 30 czerwca 2020 r. Alerty BIK można bezpłatnie aktywować na 3 miesiące. To dobry sposób, aby zapoznać się z usługą i przekonać się do jej funkcjonalności.

- Trzymiesięczne użytkowanie Alertów BIK to wystarczający czas, by przekonać się do korzyści i wielowymiarowej funkcji ochronnej tej usługi. Alerty BIK skierowane są do wszystkich, którzy chcą czuć się bezpiecznie i minimalizować ryzyko związane z wyłudzeniami - dodaje Marcin Gozdek z BIK.

Pamiętajmy, że aktywowanie usługi Alerty BIK nie zwalnia nas z obowiązku dbania o własne bezpieczeństwo w sieci. Warto jednak skorzystać z tej dodatkowej ochrony, dzięki której możemy mieć spokojną głowę. O czym możemy się teraz przekonać bezpłatnie.

*Zgodnie z badaniem opinii "Obawy Polaków - wyłudzenia a ochrona, 2020", wykonane na zlecenie BIK przez firmę Maison & Partners, CAWI, N=1098, 18 plus, wykonanym w kwietnia 2020 r. 94% osób przyznaje, że korzysta z Internetu przynajmniej codziennie, a 51% potwierdziło, że w ogóle nie zna żadnych usług ochronnych i nigdy z nich nie korzystała.







