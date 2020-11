Każdego roku miliony klientów na całym globie czekają na Black Friday – dzień mega okazji, wyprzedaży i niskich cen. Czarny piątek stał się popularny również w Polsce i z każdym rokiem coraz więcej Polaków decyduje się tego dnia na zakupy.

W przypadku Media Expert, zakupowe święto trwa o wiele dłużej. Black Weeks to oferta przygotowana dla klientów, którzy poszukują wymarzonych urządzeń i świątecznych prezentów. W promocji bierze udział kilkaset produktów z kilkunastu kategorii. Ponadto, dla zamówień powyżej 99 złotych przewidziano darmowy transport. Jeśli nie dysponujesz aktualnie gotówką, to nic straconego! Dostępne są też opcje ratalne - do 60 rat % lub odroczenie płatności o pół roku.

Black Friday - trochę historii

Czarny Piątek to nietypowe święto, które do Europy dotarło ze Stanów Zjednoczonych. W USA wiąże się ze Świętem Dziękczynienia, które od drugiej połowy XIX wieku przypada w ostatni czwartek listopada. W XX wieku Amerykanie postanowili uświetnić uroczystości, organizując dzień po święcie Dziękczynienia parady sponsorowane przez domy towarowe i największe sieci handlowe. Wydarzenia te przyciągały tłumy, a sklepy rozpoczynały promocje przed świętami Bożego Narodzenia. Ze względu na ogromne zainteresowanie policja miała sporo pracy. Z uwagi na wydłużoną tego dnia pracę oraz ogromną ilość klientów na ulicach, stróże prawa z Filadelfii nazwali ten dzień Black Friday. Nazwa niemal natychmiast przyjęła się w całych Stanach Zjednoczonych. Co ciekawe, niektórzy klienci tylko podczas Black Friday potrafią wydać połowę oszczędności przeznaczonych na świąteczne prezenty. W zakupowym szaleństwie uczestniczy w USA od 120 do 140 mln ludzi. Na początku XXI wieku tradycja przedświątecznych promocji przeniosła się również za ocean. Dziś Black Friday jest obchodzony także w Europie - w tym Polsce - przyciągając do najlepszych sklepów tłumy klientów.

Czego warto szukać pośród setek produktów?

Tak naprawdę trudno wskazać jedną, konkretną kategorię. Urządzenia z każdej grupy są przeceniane i zawieszki z niższą ceną cieszą oko klientów. Na pewno warto pomyśleć o nowym telewizorze, bo rabaty sięgają nawet 500 zł. W przypadku laptopów okazje nie są gorsze - można liczyć na obniżki sięgające 600 złotych.