Zastanawiasz się nad założeniem konta maklerskiego? Pozwoli ci to na zakup i sprzedaż różnorodnych instrumentów finansowych, takich jak akcje, waluty czy kontrakty. Sprawdźmy zatem, czym dokładnie jest konto maklerskie, ile kosztuje jego prowadzenie oraz jakie konto będzie najlepsze w twoim przypadku.

/ Materiały prasowe

Konto maklerskie - co to jest?

Konto maklerskie to specjalny rachunek, który umożliwia inwestowanie na giełdzie. To właśnie poprzez konto maklerskie będziesz wydawać dyspozycje zakupu i sprzedaży akcji, walut i innych instrumentów giełdowych, którymi zamierzasz obracać. Poza tym konto maklerskie pozwala ci również na przechowywanie zakupionych instrumentów giełdowych. Pamiętaj, że rachunek maklerski możesz założyć tylko w tych instytucjach finansowych, które mają status domu lub biura maklerskiego.

Konto maklerskie - ile kosztuje?

Za korzystanie z konta maklerskiego biuro czy dom maklerski pobiera opłaty. Z jednej strony są to koszty związane z samym prowadzeniem rachunku maklerskiego, a z drugiej prowizje od przeprowadzanych przez ciebie transakcji. Ile w takim razie kosztuje konto maklerskie?

Opłata za prowadzenie rachunku maklerskiego to na ogół koszt około 50-80 zł rocznie. Zdarza się jednak, że niektóre biura czy domy maklerskie rezygnują z tej opłaty. I choć darmowe konto maklerskie może wydawać się kuszące, dokładnie przyjrzyj się takiej ofercie.

Przede wszystkim sprawdź, jakie warunki musisz spełnić, aby nie płacić opłaty za prowadzenie rachunku. Poza tym porównaj, czy pozostałe koszty związane z korzystaniem z bezpłatnego konta maklerskiego nie są czasem wyższe niż w przypadku płatnych rachunków maklerskich.

Kolejną opłatą, jaką musisz wziąć pod uwagę, wyliczając koszty konta maklerskiego, jest prowizja od zawieranych transakcji. W przypadku dyspozycji kupna i sprzedaży, które zlecasz samodzielnie przez rachunek maklerski, wynosi ona około 0,2-0,4%. Natomiast, gdy zdecydujesz się na zlecenie transakcji osobiście w biurze maklerskim lub telefonicznie, może ona wynieść około 1%. Pamiętaj, że domy maklerskie określają minimalną wartość takiej prowizji. Zazwyczaj mieści się ona w przedziale od 2 do 8 zł. Koniecznie weź to pod uwagę przy wyliczaniu kosztów korzystania z danego konta maklerskiego.

To jednak jeszcze nie wszystko. Biura maklerskie mogą naliczać również opłaty dodatkowe, takie jak opłata za przelew z rachunku czy dostęp do arkusza zleceń giełdowych. Dlatego zawsze dokładnie przejrzyj tabelę opłat i prowizji za prowadzenie i korzystanie z konta maklerskiego. Dzięki temu unikniesz nieprzyjemnych sytuacji, w których to twoje zyski z inwestycji zostaną w dużej mierze zjedzone przez prowizje domu maklerskiego.

W co można inwestować za pośrednictwem konta maklerskiego?

Konto maklerskie kojarzysz ci się z graniem na giełdzie papierów wartościowych i kupowaniem akcji? To jednak niejedyne instrumenty finansowe, w które możesz inwestować dzięki rachunkowi maklerskiemu. Tak naprawdę za pośrednictwem konta maklerskiego możesz handlować również walutami, kryptowalutami czy kontraktami.

Mówiąc o handlu walutami mamy na myśli Forex. To największy na świecie rynek walutowy, na którym możesz czerpać zyski z kupna i sprzedaży tzw. par walutowych (np. EUR/USD, PLN/USD, GBP/EUR itd.).

W przypadku kryptowalut inwestujesz w tzw. wirtualne waluty. Pierwszą i najpopularniejszą jest oczywiście Bitcoin, ale obecnie możesz handlować wieloma różnymi kryptowalutami. Co ważne, daną kryptowalutę możesz kupić zarówno za tradycyjne waluty, takie jak złotówki, dolary czy euro, jak również za inne kryptowaluty.

Konto maklerskie pozwoli ci także na handel instrumentami pochodnymi, takimi jak kontrakty terminowe. Polega to na zawarciu umowy pomiędzy dwoma stronami transakcji na zakup i sprzedaż określonego instrumentu bazowego. W takiej umowie zostaje termin przeprowadzenia transakcji i cena zakupu instrumentu finansowego.

To oczywiście niejedyne możliwości, jakie daje ci konto maklerskie. Poza tym możesz za jego pośrednictwem kupować i sprzedawać m.in. obligacje, certyfikaty inwestycyjne czy opcje.

Jakie jest najlepsze konto maklerskie?

Odpowiedź na to pytanie jest łatwa i trudna zarazem. Najlepsze konto maklerskie to takie, które jest dopasowane do twoich potrzeb inwestycyjnych. Oznacza to, że rachunek maklerski, z którego korzystają twoi znajomi lub autorytet w dziedzinie inwestowania, niekoniecznie sprawdzi się w twoim przypadku. Dlatego w pierwszej kolejności zastanów się, jak zamierzasz z konta maklerskiego korzystać. Czy transakcje będziesz zlecać codziennie, czy tylko raz na jakiś czas? Po drugie, określ, w jakie instrumenty finansowe zamierzasz inwestować. Do tego dochodzą ewentualne pakiety dodatkowych usług czy dostęp do materiałów edukacyjnych.

Oferta kont maklerskich jest naprawdę bogata, ale ważne, aby faktycznie zapewniała ci usługi, z których będziesz korzystać. Jeśli masz problem z wyborem najlepszej opcji, skorzystaj z rankingu np. na stronie: https://www.kontomaniak.pl/ranking-kont-maklerskich. W ten sposób w jednym miejscu porównasz oferty wielu domów maklerskich.